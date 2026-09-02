Pronađeno oko stotinu migranata kod Gradiške: Među njima i borci sa stranih ratišta

Granična policija i PU Gradiška pronašle oko stotinu migranata kod Bistrice kod Gradiške uz angažovanje dronova, a među migrantima otkrivene osobe sa ratnim oznakama.

Oko stotinu migranata, pretežno iz Sirije, pronađeno je na području Savskog nasipa u mjestu Bistrica kod Gradiške u akciji koju sprovodi Policijska uprava Gradiška, uz asistenciju Granične policije BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, potvrđeno je za Provjereno.info.

Među zatečenim osobama identifikovani su i pojedinci sa ožiljcima i tetovažama koji ukazuju na učešće u borbenim dejstvima i pripadnost određenim borbenim formacijama.

Akcija je i dalje u toku, a na terenu su angažovani i dronovi kako bi se pretražilo šire područje.

Nadležne službe nastavljaju dalje aktivnosti utvrđivanja svih okolnosti i identiteta pronađenih migranata.