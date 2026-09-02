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Pronađeno oko stotinu migranata kod Gradiške: Među njima i borci sa stranih ratišta

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02.09.2026 18:33

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Пронађено око стотину миграната код Градишке: Међу њима и борци са страних ратишта
Foto: Provjereno.info

Granična policija i PU Gradiška pronašle oko stotinu migranata kod Bistrice kod Gradiške uz angažovanje dronova, a među migrantima otkrivene osobe sa ratnim oznakama.

Oko stotinu migranata, pretežno iz Sirije, pronađeno je na području Savskog nasipa u mjestu Bistrica kod Gradiške u akciji koju sprovodi Policijska uprava Gradiška, uz asistenciju Granične policije BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, potvrđeno je za Provjereno.info.

Među zatečenim osobama identifikovani su i pojedinci sa ožiljcima i tetovažama koji ukazuju na učešće u borbenim dejstvima i pripadnost određenim borbenim formacijama.

Akcija je i dalje u toku, a na terenu su angažovani i dronovi kako bi se pretražilo šire područje.

Nadležne službe nastavljaju dalje aktivnosti utvrđivanja svih okolnosti i identiteta pronađenih migranata.

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Tagovi :

Migranti

Gradiška

Sirija

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