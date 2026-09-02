Pronađeno oko stotinu migranata kod Gradiške: Među njima i borci sa stranih ratišta

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Granična policija i PU Gradiška pronašle oko stotinu migranata kod Bistrice kod Gradiške uz angažovanje dronova, a među migrantima otkrivene osobe sa ratnim oznakama.
Oko stotinu migranata, pretežno iz Sirije, pronađeno je na području Savskog nasipa u mjestu Bistrica kod Gradiške u akciji koju sprovodi Policijska uprava Gradiška, uz asistenciju Granične policije BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, potvrđeno je za Provjereno.info.
Među zatečenim osobama identifikovani su i pojedinci sa ožiljcima i tetovažama koji ukazuju na učešće u borbenim dejstvima i pripadnost određenim borbenim formacijama.
Akcija je i dalje u toku, a na terenu su angažovani i dronovi kako bi se pretražilo šire područje.
Nadležne službe nastavljaju dalje aktivnosti utvrđivanja svih okolnosti i identiteta pronađenih migranata.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
1 h0
Hronika
4 h0
Hronika
5 h2
Hronika
6 h2
Najnovije
Najčitanije
20
04
19
57
19
54
19
41
19
39
Trenutno na programu