Požari opustošili Hercegovinu: Uništena priroda, ugrožena staništa

Katastrofa je jedina riječ kojom se može opisati trenutno stanje u dijelovima Hercegovine, koje su zahvatili veliki požari.

Satelitski podaci kažu da je ovih dana u Trebinju izgorjelo 95 kvadratnih kilometara a u Nevesinju čak 167 kvadratnih kilometara.

Požari su i dalje aktivni.

Baš iz Nevesinja stižu zabrinjavajući podaci. ATV-u odgovaraju iz Šumskog gazdinstva Botin i šalju alarmantne podatke izgorjelih površina.

Iz ovoga gazdinstva još kažu da više od 20 dana gase vatru kako znaju i umiju. Sve ostale obaveze su stavili po strani i mole za pomoć.

„Ovim putem naglašavamo kako nam je svaka pomoć dobro došla prije svega u vidu sredstava (terenska vozila), kao i pomoć u vidu ljudstva. Možemo slobodno reći da su požari prouzrokovali ogromne gubitke na području kojim gazdujemo, te ćemo u narednom periodu imati ogromne probleme u sanaciji požarišta i samom gazdovanju“, poručuju iz Šumskog gazdinstva „Botin“ Nevesinje.

Iako je situacija u preduzeću nikad teža radnici Centra za gazdovanje kršom u Trebinju svakodnevno su na požarištu. Osim što strahuju za svoju egzistenciju brine ih i činjenica da ovih dana vatra uništava i šire zaštićeno područje Parka prirode Orijen.

„Već sada se može konstatovati da su štete ogromne. Po našoj evidenciji već je preko 2000 hektara opožarene površine. S obzirom da je požar i dalje aktivan krajem septembra biće formirane komisije izaći će se na lice mjesta i utvrditi stvarna šteta“, poručuje Tomislav Medan, Centar za gazdovanje kršom Trebinje.

Ta stvarna ekonomska šteta je ništa šta je ona ekološka. Ono što je uništeno za nekoliko dana mora se oporavljati nekoliko godina. Zubački plato je stradao.

„Zubački plato je sam po sebi bogatstvo kako biljnih tako i životinjskih vrsta. Jasno je da je ugroženo stanište brojnim životinjskim vrstama da je ugroženo stanište brojnim endemskim vrstama. Tako se može reći da ta ekološka šteta nema cijenu jer ako izgubimo genom neke biljne vrste koja je endemska i rasprostranjena to zaista ne može niko platiti“, rekla je Marija Tešić, JU „Ekologija i bezbijednost“ Trebinje.

Mijenja se konfiguracija terena pa jugu prijete i erozije. Danima prijeti i zagađen vazduh.

Prošle sedmice ekipa ATV-a je na deponiji zabilježila katastrofalne prizore. Danas su zabilježili, dim koji stiže i do grada zato je prema zvaničnim podacima vazduh u Trebinju bio i zagađen i opasan.