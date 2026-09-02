"Republika Srpska uprkos pritiscima realizuje velike investicije"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da Republika Srpska realizuju velike investicije uprkos tvrdnjama da je izolovana i da neće biti u mogućnosti da isplaćuje plate i penzije.

"Od toga da vam neko tvrdi da ste izolovani, da je Republika Srpska gotova, da nećete isplatiti plate i penzije, dođete u situaciju da investicija rehabilitacije puta Srbac - Derventa, koja je vrijedna više od 30 miliona KM, treba da prođe nezapaženo, zato što su se sada pojavili i neki koji bi da kažnjavaju", rekao je Minić novinarima u Srpcu.

On je naglasio da je upravo zbog toga bio ironičan kada je govorio o "nepoznatom počiniocu" koji je realizovao investiciju vrijednu više od 30 miliona KM, odnosno izgradio novu i savremenu saobraćajnicu dugu 41 kilometar.

"Taj nepoznati počinilac i dalje radi, gradi još više od 350 kilometara puteva u Republici Srpskoj", istakao je Minić.

On je poručio da građani Republike Srpske imaju pravo da se raduju uspjesima i rezultatima.

"Svi znamo na šta mislimo, ali nećemo biti toliko naivni da nas kažnjavaju. Republika Srpska je u ogromnom investicionom ciklusu i, na ponos svih nas, kao ljudi imamo pravo da se radujemo svakom našem uspjehu", rekao je Minić, prenosi Srna.