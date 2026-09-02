Za unapređenje zdravstva u Srpskoj 45 miliona evra

Već je spremno povlačenje 20 miliona maraka, a do kraja godine trebalo bi da bude povučen i ostatak sredstava. Planirana je i rekonstrukcija tri psihijatrijske ustanove u Republici Srpskoj.

„Jedna od njih svakako je zavod Jakeš, specijalna bolnica Sokolac i dom za lica sa invaliditetom u Višegradu, projekti tu još od 2022 postoje kao tehnička dokumentacija moraćemo ući u reviziju projekata. Pored toga renoviranje domova zdravlja, nabavke opreme za bolnice, na različite vrste istraživanja za samu populaciju u okviru Republike Srpske“, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić.

Period otplate je 32 godine sa grejs periodom od sedam godina, a kamatna stopa je oko tri odsto. Izuzetno povoljna sredstva, kaže Srđan Amidžić.

„Ovo je jedan zajednički projekat koji u krajnjoj liniji treba da doprinese većem kvalitetu zdravstvene zaštite s jedne strane ali i s druge strane da utiče na poboljšanje kada su u pitanju zaposleni u našim zdravstvenim ustanovama“, rekao je , ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH, Srđan Amidžić.

Ovim sredstvima ćemo doprinijeti kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti, kaže ministar finansija. Ono što je prioritetno, izmiriće se stare obaveze zdravstvenih ustanova, nastale do 2020. godine.

„Što znači da će zdravstveni radnici sada moći da odlaze u penziju normalno mi smo do sad morali da uplaćujemo za svakog pojedinačno sredstva za Fond PIO“, rekla je ministar finansija Republike Srpske, Zora Vidović.

Više od 50 odsto međunarodnih projekata koje finansira Svjetska banka realizuje se na prostoru Republike Srpske.

Upravo je i ovaj projekat, poručuju zvaničnici, pokazatelj međunarodnog kredibiliteta.