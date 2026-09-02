Cvijanović: Političari bi trebalo da imaju svijest šta je potrebno Srpskoj, a ne da izvode performanse

Autor:ATV redakcija
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Obaveza političara je da govore šta će uraditi ili su uradili, te da imaju svijest o tome šta je potrebno Republici Srpskoj, a ne da izvode performanse, izjavila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Cvijanovićeva je kao obično šupljiranje i demagogiju ocijenila performans koji je danas priredio predsjednik SDS-a Branko Blanuša koji je donio prazne kartonske kutije pred Palatu Republike u Banjaluci.
"Zaista ne priliči profesorima da nose prazne kutije od kojih nijedan građanin Republike Srpske neće imati nikakvu korist. To je `vrhunac kreativnosti`", izjavila je Cvijanovićeva novinarima.
Ona je istakla značaj izgradnje puteva i projekata od kojih mogu da imaju korist svi stanovnici Republike Srpske.
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