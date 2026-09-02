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Drama u Bijeljini: Veliki požar zahvatio pilanu „Rašević“

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02.09.2026 19:21

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Foto: ATV

Vatra je zahvatila veliki dio pilane “Rašević” u Bijeljini, gdje je danas, u srijedu, 2. septembra, izbio požar, javlja reporter InfoBijeljine.

Prema saznanjima InfoBijeljine, na terenu su stigle nove vatrogasne ekipe, tako da je sada na mjestu događaja šest vozila i deset vatrogasaca, ali i cisterne bijeljinskog “Komunalca”.

Za sada nije poznato šta je uzrok požara, a materijalna šteta je velika.

Na terenu nadležnim ekipama u gašenju požara pomažu i radnici pilane.

Plamen, koji se diže visoko u vazduh, kao i dim, vidljivi su i sa područja koja su udaljena od same pilane.

(InfoBijeljina)

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Tagovi :

Bijeljina

požar

Gori pilana “Rašević”

Vatrogasci

gašenje požara

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