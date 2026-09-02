Drama u Bijeljini: Veliki požar zahvatio pilanu „Rašević“

Autor:ATV redakcija
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Vatra je zahvatila veliki dio pilane “Rašević” u Bijeljini, gdje je danas, u srijedu, 2. septembra, izbio požar, javlja reporter InfoBijeljine.
Prema saznanjima InfoBijeljine, na terenu su stigle nove vatrogasne ekipe, tako da je sada na mjestu događaja šest vozila i deset vatrogasaca, ali i cisterne bijeljinskog “Komunalca”.
Za sada nije poznato šta je uzrok požara, a materijalna šteta je velika.
Na terenu nadležnim ekipama u gašenju požara pomažu i radnici pilane.
Plamen, koji se diže visoko u vazduh, kao i dim, vidljivi su i sa područja koja su udaljena od same pilane.
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