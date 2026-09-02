Najtopliji avgust u posljednjih 90 godina u Trebinju: Svaki dan u mjesecu bio tropski

Avgust 2026. godine bio je najtopliji u Trebinju u proteklih 90 godina, a svaki dan u tom mjesecu bio je tropski uz temperaturu vazduha od 30 i više stepeni Celzijusovih, izjavio je Predrag Palikuća iz Meteorološke stanice u ovom gradu.

"Zabilježeno je i 27 tropskih noći, kada se minimalna temperatura vazduha nije spuštala ispod 20 stepeni Celzijusovih", naveo je Palikuća.

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Palikuća je istakao da je srednja mjesečna temperatura vazduha u avgustu bila 27,9 stepeni Celzijusovih, a najviša od 39,2 stepena Celzijusova izmjerena je 7. avgusta, dok je najniža zabilježena 17. avgusta i bila 19,1 stepen.

Prema njegovim riječima, od juna do kraja avgusta u Trebinju je ukupno zabilježeno 77 tropskih dana i 56 tropskih noći.

"U junu smo imali 18 tropskih dana i 13 tropskih noći, u julu 28 tropskih dana i 16 tropskih noći, a u avgustu 31 tropski dan i 27 tropskih noći", precizirao je Palikuća.

Avgust je bio i znatno sušniji od višegodišnjeg prosjeka, a deficit padavina za proteklih šest mjeseci je 50 odsto.

"Tokom avgusta palo je 23,5 litara kiše po metru kvadratnom, i to tokom tri kišna dana, dok prosječna količina padavina za avgust, u periodu od 2000. do 2025. godine, iznosi 67,5 litara", rekao je Palikuća

Najjači udar vjetra tokom avgusta iznosio je 14,8 metara u sekundi, a zabilježen je 18. avgusta.

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"Apsolutni maksimum temperature za avgust u periodu od 2000. do 2026. godine ostaje 42,5 stepeni Celzijusovih, izmjeren 24. avgusta 2007. godine. Najkišovitiji avgust u tom periodu bio je 2023. godine, kada je palo 205 litara kiše po metru kvadratnom", naveo je Palikuća.

(Srna)