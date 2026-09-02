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Francuzi spriječili otmicu Mbapea

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02.09.2026 15:09

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Французи спријечили отмицу Мбапеа
Foto: Tanjug/AP Photo/M. Berengui

Francuska policija istražuje slučaj osamnaestogodišnjeg Klemena L, koji je 21. avgusta 2026. godine u Nanteru optužen za organizovanje razbojništava u grupi.

Mladić se sumnjiči da je bio jedan od nalogodavaca serije napada na kuće i planiranih otmica.

Prema navodima istrage, grupa je od 11. aprila do 19. avgusta pripremala ili izvela napade na različitim lokacijama u okolini Pariza i Burgonije. Meta su navodno bili vlasnici kompanija, jedan reper, ali i fudbaler Real Madrida Kilijan Mbape.

Klemenu L. je određen pritvor i smešten u samicu, dok je njegov navodni saučesnik pušten da se brani sa slobode uz sudski nadzor.

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Tužilaštvo je pred apelacionim sudom u Versaju istaklo da je riječ o mladiću koji je već bio u zatvoru zbog ozbiljnih djela, a sada se ponovo našao u centru istrage koja uključuje poznate javne ličnosti.

"Ovaj mladić je već bio u zatvoru zbog ozbiljnih činjenica, a sada ga nalazimo u novom slučaju koji uključuje repera i poznatog fudbalera", naveo je zamjenik tužioca, uz obrazloženje da izolacija predstavlja meru kojom se može spriječiti nastavak kriminalnih aktivnosti.

Mbape, prema dosadašnjim informacijama, nije osumnjičen niti optužen u ovom slučaju, već se njegovo ime pojavljuje kao navodna meta planirane otmice.

(b92)

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Kilijan Embape

Francuska

Otmica

hapšenje

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