Francuzi spriječili otmicu Mbapea

Francuska policija istražuje slučaj osamnaestogodišnjeg Klemena L, koji je 21. avgusta 2026. godine u Nanteru optužen za organizovanje razbojništava u grupi.

Mladić se sumnjiči da je bio jedan od nalogodavaca serije napada na kuće i planiranih otmica.

Prema navodima istrage, grupa je od 11. aprila do 19. avgusta pripremala ili izvela napade na različitim lokacijama u okolini Pariza i Burgonije. Meta su navodno bili vlasnici kompanija, jedan reper, ali i fudbaler Real Madrida Kilijan Mbape.

Klemenu L. je određen pritvor i smešten u samicu, dok je njegov navodni saučesnik pušten da se brani sa slobode uz sudski nadzor.

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Tužilaštvo je pred apelacionim sudom u Versaju istaklo da je riječ o mladiću koji je već bio u zatvoru zbog ozbiljnih djela, a sada se ponovo našao u centru istrage koja uključuje poznate javne ličnosti.

"Ovaj mladić je već bio u zatvoru zbog ozbiljnih činjenica, a sada ga nalazimo u novom slučaju koji uključuje repera i poznatog fudbalera", naveo je zamjenik tužioca, uz obrazloženje da izolacija predstavlja meru kojom se može spriječiti nastavak kriminalnih aktivnosti.

Mbape, prema dosadašnjim informacijama, nije osumnjičen niti optužen u ovom slučaju, već se njegovo ime pojavljuje kao navodna meta planirane otmice.

(b92)