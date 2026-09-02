Logo

Rajaner upozorava: Zbog rasta cijena nafte ugrožen opstanak avio-kompanija

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.09.2026 11:41

Komentari:

0
Авион компаније Рајанер лети под ведрим плавим небом, приказујући авијацију и путовања.
Foto: Wayne Jackson/Pexels

Irski niskotarifni avio-prevoznik "Rajaner" upozorio je da će se neki od njegovih konukrenata "boriti da održe kapacitet ili da prežive" ove zime ako cijene nafte ostanu visoke.

Irska kompanija očekuje da će cijene avionskih karata na kratkim letovima vjerovatno "značajno" porasti ako visoke cijene nafte ostanu i 2027. godine.

Rajaner je smanjio cilj obima vazdušnog saobraćaja za sljedeću godinu sa 216 na 214 miliona putnika da bi tokom zime koristio manje količine goriva po višim cijenama, prenijela je agencija DPA.

Новац

Društvo

Prilika za studente u Srpskoj: Ministarstvo dodjeljuje 50.000 KM

Prosječna cijena mlaznog goriva porasla je za 8,2 odsto u odnosu na prethodni mjesec i za 74,2 odsto je viša u odnosu na prethodnu godinu, prema podacima Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj.

Rajaner je naglasio da je oko 80 odsto mlaznog goriva za 2027. godinu rezervsano po cijeni od 67 američkih dolara po barelu, zbog čega je kompanija dobro pozicionirana da zabilježi još jednu profitabilnu godinu.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

avion

Nafta

Rajaner

Cijene avionskih karata

Komentari (0)

Pročitajte više

Нова Лада Нива

Auto-moto

Iznenađujuća cijena nove Lade Nive

2 h

0
Пруга шине воз

Region

Željeznička nezgoda u Hrvatskoj: Putnički voz iskočio iz šina

2 h

0
Сједница Одбора за уставна питања Народне скупштине Републике Српске

Republika Srpska

Počela sjednica Odbora za ustavna pitanja NSRS

2 h

1
Дјевојчица у бијелој хаљини плеше

Region

Maloljetnu kćerku prodali za 3.000 evra: Nakon stupanja u brak uslijedio pravi horor

2 h

0

Više iz rubrike

Новац еври

Svijet

Koliku penziju možete očekivati ako imate pet godina staža u Njemačkoj

2 h

0
Voz Zeljeznicka stanica

Svijet

Željeznička stanica potpuno zatvorena nakon eksplozije

2 h

0
Мариа Захарова

Svijet

Zaharova: NATO pokušava da kontroliše UN

3 h

0
Иран напао базу у Њујорку

Svijet

Sjedište američkog komandanta zasuto balističkim raketama

3 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

37

Osnovne škole banjalučke regije traže skraćene časove

13

32

Kako prepoznati pravo maslinovo ulje u marketu?

13

18

Zmaj od Šipova imao udes u Šipovu

13

16

Automobil je odjednom počeo da troši više goriva? Evo u čemu može biti problem

13

11

Kuzmić: Žene na svim poslovima odgovorne i uspješne

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima