Rajaner upozorava: Zbog rasta cijena nafte ugrožen opstanak avio-kompanija

Irski niskotarifni avio-prevoznik "Rajaner" upozorio je da će se neki od njegovih konukrenata "boriti da održe kapacitet ili da prežive" ove zime ako cijene nafte ostanu visoke.

Irska kompanija očekuje da će cijene avionskih karata na kratkim letovima vjerovatno "značajno" porasti ako visoke cijene nafte ostanu i 2027. godine.

Rajaner je smanjio cilj obima vazdušnog saobraćaja za sljedeću godinu sa 216 na 214 miliona putnika da bi tokom zime koristio manje količine goriva po višim cijenama, prenijela je agencija DPA.

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Prosječna cijena mlaznog goriva porasla je za 8,2 odsto u odnosu na prethodni mjesec i za 74,2 odsto je viša u odnosu na prethodnu godinu, prema podacima Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj.

Rajaner je naglasio da je oko 80 odsto mlaznog goriva za 2027. godinu rezervsano po cijeni od 67 američkih dolara po barelu, zbog čega je kompanija dobro pozicionirana da zabilježi još jednu profitabilnu godinu.

(Srna)