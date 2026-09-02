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Foto: Pexel/ Viralyft

Servis za razmjenu poruka "Telegram" kažnjen je 131.200 dolara zbog toga što nije uklonio lažne vijesti o ruskoj specijalnoj vojnoj operaciji, javio je iz sudnice izvještač agencije RIA Novosti.

"Telegram" je pozvan na administrativnu odgovornost zbog tri slučaja kršenja ruskog administrativnog zakonika. Srbija U narednim danima raspuštanje Skupštine: Vanredni izbori u Srbiji 25. oktobra Prema materijalima objavljenim tokom sudskog ročišta, servis je kažnjen zbog odbijanja da ukloni lažne sadržaje o specijalnoj vojnoj operaciji i ekstremistički sadržaj. Sud u Moskvi takođe je kaznio "Gugl" sa dodatnih 85.000 dolara zbog toga što nije uklonio zabranjenu aplikaciju "Vili" iz "Gugl pleja". (Srna)

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