'Telegram' kažnjen sa 131.000 dolara jer nisu uklonili lažne vijesti

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Servis za razmjenu poruka "Telegram" kažnjen je 131.200 dolara zbog toga što nije uklonio lažne vijesti o ruskoj specijalnoj vojnoj operaciji, javio je iz sudnice izvještač agencije RIA Novosti.
"Telegram" je pozvan na administrativnu odgovornost zbog tri slučaja kršenja ruskog administrativnog zakonika.
Srbija
U narednim danima raspuštanje Skupštine: Vanredni izbori u Srbiji 25. oktobra
Prema materijalima objavljenim tokom sudskog ročišta, servis je kažnjen zbog odbijanja da ukloni lažne sadržaje o specijalnoj vojnoj operaciji i ekstremistički sadržaj.
Sud u Moskvi takođe je kaznio "Gugl" sa dodatnih 85.000 dolara zbog toga što nije uklonio zabranjenu aplikaciju "Vili" iz "Gugl pleja".
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h2
Srbija
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Nauka i tehnologija
1 d0
Nauka i tehnologija
1 d0
Nauka i tehnologija
1 d0
Nauka i tehnologija
1 d0
Najnovije
Najčitanije
13
32
13
18
13
16
13
11
13
04
Trenutno na programu