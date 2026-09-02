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Podrška Vlade kako bi se unaprijedile usluge Instituta "Dr Miroslav Zotović"

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02.09.2026 11:52

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Премијер Републике Српске Саво Минић у Институту "Др Мирослав Зотовић" у Слатини код Бањалуке.
Foto: Srna

Premijer Savo Minić obećao je danas podršku Vlade novim projektima Instituta "Dr Miroslav Zotović" koji će unaprijediti zdravstvene usluge i razvijati turističke kapacitete.

"Vlada Republike Srpske ima kapacitet da ovakve stvari finansira. Mi ćemo na jednoj od prvih sjednica usvojiti informaciju, tražićemo projektnu dokumentaciju, podijeliti u lotovima to što smo dogovarali", rekao je Minić novinarima nakon što je prisustvovao prezentaciji projekata u Institutu.

On je naveo da će kompletno grijanje biti od termalne vode koja se neće uništavati već će se ponovo vraćati, te da taj spoj prirode treba cijeniti, kao i sve ono što Republika Srpska ima.

Napomenuo je da ovo neće biti prva investicija u takve stvari.

Istakao je da je ovaj Institut, njegovi zdravstveni i turistički kapaciteti nešto o čemu treba pričati da će imati Republika Srpska.

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Za to su, kaže premijer, najzaslužniji radnici i direktor Goran Talić koji su na ovaj sadašnji nivo doveli Institutu.

"U svakom slučaju, podrška Vlade ide, idemo u realizaciju", naglasio je Minić.

U Institutu "Dr Miroslav Zotović" u Slatini kod Banjaluke, u prisustvu visokih zvanica, počela je prezentacija novih projekata i aktivnosti instituta, značajnih za unapređenje zdravstvenog sistema i rehabilitacije u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Događaju su prisustvovali, osim Minića, predsjednik Milorad Dodik, ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, ministar finansija Zora Vidović, ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, rektor Univerziteta u Banjaluci Ranko Škrbić.

Prisutni su ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić, organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik, v.d. direktora UKC Republike Srpske Nikola Šobot, te brojni zdravstveni radnici i gosti.

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Tagovi :

Savo Minić

Republika Srpska

Dr Miroslav Zotović

Slatina

Vlada Republike Srpske

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