Delegacija iz Sankt Peterburga u Srpskoj

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Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić dočekao je delegaciju iz Sankt Peterburga koja će naredna tri dana boraviti u Republici Srpskoj.

Danas će biti održan sastanak sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva Ljubišom Ćosićem, dok je za sutra planirana sjednica Radne grupe za razvoj saradnje između Republike Srpske i Sankt Peterburga. Delegaciju iz Sankt Peterburga predvodi Olga Androsova, zamjenik predsjednika Komiteta za spoljne poslove Sankt Peterburga.

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