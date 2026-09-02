Željeznička nezgoda u Hrvatskoj: Putnički voz iskočio iz šina

Putnički voz iskliznuo je oko 9 sati iz šina na pružnom prelazu u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu u Hrvatskoj, u blizini Željezničke stanice, a prema prvim informacijama u nesreći nema povrijeđenih.

Iz Policijske uprave koprivničko-križevačke Hini je rečeno da su informaciju o nesreći primili u 9.40 sati, nakon čega je policija izašla na mjesto događaja. Iz Javne vatrogasne jedinice Đurđevac Hini su potvrdili da su na mjesto nesreće upućena tri vatrogasna vozila, kao i da nema povrijeđenih osoba, prenosi Večernji list.

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Na mjestu događaja nalaze se policija i vatrogasci, a više detalja o okolnostima nesreće biće poznato nakon uviđaja.

Prije manje od mjesec dana u istoj županiji dogodila se teška željeznička nesreća kod Škrinjara, nedaleko od Križevaca, gdje su se 8. avgusta sudarili putnički i teretni voz. U nesreći na pruzi između Svetog Ivana Žabna i Gradeca povrijeđeno je 25 osoba, među kojima su bila dvojica mašinovođa i kondukter.