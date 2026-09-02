Logo

Željeznička nezgoda u Hrvatskoj: Putnički voz iskočio iz šina

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.09.2026 11:16

Komentari:

0
Пруга шине воз
Foto: Pexel/ Mike Bird

Putnički voz iskliznuo je oko 9 sati iz šina na pružnom prelazu u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu u Hrvatskoj, u blizini Željezničke stanice, a prema prvim informacijama u nesreći nema povrijeđenih.

Iz Policijske uprave koprivničko-križevačke Hini je rečeno da su informaciju o nesreći primili u 9.40 sati, nakon čega je policija izašla na mjesto događaja. Iz Javne vatrogasne jedinice Đurđevac Hini su potvrdili da su na mjesto nesreće upućena tri vatrogasna vozila, kao i da nema povrijeđenih osoba, prenosi Večernji list.

Дјевојчица

Region

Maloljetnu kćerku prodali za 3.000 evra: Nakon stupanja u brak uslijedio pravi horor

Na mjestu događaja nalaze se policija i vatrogasci, a više detalja o okolnostima nesreće biće poznato nakon uviđaja.

Prije manje od mjesec dana u istoj županiji dogodila se teška željeznička nesreća kod Škrinjara, nedaleko od Križevaca, gdje su se 8. avgusta sudarili putnički i teretni voz. U nesreći na pruzi između Svetog Ivana Žabna i Gradeca povrijeđeno je 25 osoba, među kojima su bila dvojica mašinovođa i kondukter.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

željeznička nesreća

Voz

Komentari (0)

Pročitajte više

Возачу одузет ”ауди” због обијесне вожње, надувао 2,2 g/kg

Hronika

Vozaču oduzet ”audi” zbog obijesne vožnje, naduvao 2,2 g/kg

2 h

0
Voz Zeljeznicka stanica

Svijet

Željeznička stanica potpuno zatvorena nakon eksplozije

2 h

0
Жена сједи у фризерском салону, док фризерка стоји иза ње.

Region

Otišla kod frizera, pa skoro pala u nesvijest: Evo zašto svi idu na frizuru u Srpsku

2 h

0
Раиф Диздаревић

BiH

Preminuo Raif Dizdarević

3 h

0

Više iz rubrike

Дјевојчица у бијелој хаљини плеше

Region

Maloljetnu kćerku prodali za 3.000 evra: Nakon stupanja u brak uslijedio pravi horor

2 h

0
Жена сједи у фризерском салону, док фризерка стоји иза ње.

Region

Otišla kod frizera, pa skoro pala u nesvijest: Evo zašto svi idu na frizuru u Srpsku

2 h

0
Воз на прузи.

Region

Obustava željezničkog saobraćaja, radnici u štrajku: Traže povećanje plata

3 h

0
Камере забиљежиле кобан тренутак: Троструки убица се смијао док је пуцао у људе?

Region

Kamere zabilježile koban trenutak: Trostruki ubica se smijao dok je pucao u ljude?

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

37

Osnovne škole banjalučke regije traže skraćene časove

13

32

Kako prepoznati pravo maslinovo ulje u marketu?

13

18

Zmaj od Šipova imao udes u Šipovu

13

16

Automobil je odjednom počeo da troši više goriva? Evo u čemu može biti problem

13

11

Kuzmić: Žene na svim poslovima odgovorne i uspješne

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima