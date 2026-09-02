Željeznička stanica potpuno zatvorena nakon eksplozije

Autor:ATV redakcija
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Policija je potpuno zatvorila željezničku stanicu u Augzburgu, na jugu Njemačke, nakon što je jedan predmet eksplodirao, a drugi sumnjivi predmet pronađen u blizini.
Ranije je javljeno da je jedan neidentifikovani predmet eksplodirao je u prolazu zgrade.
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Nekoliko ljudi je zadobilo lakše povrede usljed glasnog zvuka eksplozije, a na objektu su oštećeni prozori.
Stručnjaci za eksplozive iz bavarske državne kancelarije kriminalističke policije predvode istragu na licu mjesta.
Drumski saobraćaj i javni prevoz u blizini stanice takođe su u prekidu.
Više informacija o eksploziji i drugom sumnjivom predmetu, koji nije eksplodirao, za sada nije dostupno.
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Augzburg je grad sa 308.000 stanovnika u Bavarskoj, oko 78 kilometara sjeverozapadno od Minhena, podsjeća AP.
(Srna)
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