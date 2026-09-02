Broj preminulih od ebole premašio 3.000

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Foto: Tanjug/AP Photo/Dieudonne Dirole

Broj preminulih usljed epidemije ebole u Kongu porastao je na 3.007, saopšteno je iz Državnog instituta za javno zdravlje.

U saopštenju se navodi da je broj potvrđenih slučajeva ebole porastao na 6.186. Prema navodima Instituta, u posljednja 24 časa preminulo je još 57 ljudi. (Srna)

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