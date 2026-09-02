Broj preminulih od ebole premašio 3.000

Autor:ATV redakcija
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Broj preminulih usljed epidemije ebole u Kongu porastao je na 3.007, saopšteno je iz Državnog instituta za javno zdravlje.
U saopštenju se navodi da je broj potvrđenih slučajeva ebole porastao na 6.186.
Prema navodima Instituta, u posljednja 24 časa preminulo je još 57 ljudi.
(Srna)
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