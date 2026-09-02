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Broj preminulih od ebole premašio 3.000

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02.09.2026 09:57

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Људи обучени у заштитну опрему спремају се да спусте у гроб ковчег са посмртним остацима Жанин Катусабе, која је умрла од еболе, током сахране у Бунији, провинција Итури, источни Конго, у уторак, 11. августа 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Dieudonne Dirole

Broj preminulih usljed epidemije ebole u Kongu porastao je na 3.007, saopšteno je iz Državnog instituta za javno zdravlje.

U saopštenju se navodi da je broj potvrđenih slučajeva ebole porastao na 6.186.

Prema navodima Instituta, u posljednja 24 časa preminulo je još 57 ljudi.

(Srna)

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ebola

Ebola virus

preminuli

Kongo

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