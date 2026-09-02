Državljaninu BiH prijeti protjerivanje iz Danske nakon brutalnog zločina

Autor:ATV redakcija
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Sud u danskom Esbjergu osudio je danas Knuda Adama Kristijansena (44) na osam godina zatvora zbog brutalnog nasilja sa smrtnim ishodom.
Pored njega na optuženičkoj klupi pojavio se i njegov saučesnik R.O. (32) državljanin Bosne i Hercegovine, koji je osuđen na godinu dana, ali za krivična djela nevezana sa konkretnim slučajem. Što se tiče samog slučaja brutalnog nasilja, oslobođen je ove optužbe, ali je dobio upozorenje pred protjerivanje iz Danske.
A, sve se desilo septembra, 2025. godine kada je 56‑godišnji muškarac preminuo je nakon brutalnog napada počinjenog noću između 13. i 14. septembra 2025. u Esbjergu.
U svom domu, ovaj 56‑godišnjak je bio izložen teškom nasilju i zadobio ozbiljne povrede mozga, od kojih je kasnije preminuo. Glavni napadač je bio Kristijansen, a R.O. se nalazio u njegovom društvu i vodio se kao saučesnik.
Tužilaštvo pri Policiji Južnog i Jugoistočnog Jutlanda vodilo je postupak pred Sudom u Esbjergu.
“Radi se o izuzetno ozbiljnom slučaju koji je rezultirao time da je 56‑godišnji muškarac izgubio život. Zadovoljni smo što je sud našao 44‑godišnjaka krivim za nasilje sa smrtnim ishodom i izrekao mu kaznu od 8 godina zatvora. Što se tiče 32‑godišnjeg saučesnika, koji je oslobođen glavne optužbe, sada ćemo pažljivo proučiti obrazloženje presude i na osnovu toga razmotriti da li postoji osnova za žalbu,“ izjavila je zamjenica tužioca Ida Lolle iz Tužilaštva Južnog i Jugoistočnog Jutlanda.
Obojica osuđenih zatražila su dodatno vrijeme kako bi razmislili da li će uložiti žalbu na presudu, prenose Nezavisne.
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