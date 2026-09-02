Zašto nam vitamin D nedostaje čak i tokom ljeta?

Vitamin D poznat je kao "sunčani vitamin" jer ga tijelo proizvodi kada je izloženo sunčevoj svjetlosti.

Ipak, mnogi ljudi imaju nedostatak ovog važnog nutrijenta čak i tokom ljeta. Oko 60 odsto svjetske populacije ne unosi dovoljno vitamina D, tvrdi dr Majkl Holik, profesor medicine na Medicinskom fakultetu "Čobanijan i Avedisijan" Univerziteta u Bostonu.

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Nedostatak vitamina D može proći bez simptoma, iako neki ljudi osjećaju slabost mišića, bolove u kostima ili promjene raspoloženja.

- To zapravo nije samo vitamin, već hormon koji održava kosti snažnim i zdravim, a uz to ima ulogu i u funkciji mišića - objasnila je za "HafPost" dr Kendal F. Mozli, medicinska direktorka Centra za metaboličke bolesti kostiju i osteoporozu "Džons Hopkins".

Istraživanja se bave i ulogom vitamina D u prevenciji raka, jačanju imuniteta, borbi protiv kardiovaskularnih bolesti i demencije. Ljekari objašnjavaju zbog čega njegov nivo može biti nizak čak i kada je napolju sunčano.

Teško ga je unijeti dovoljno hranom

- U pravilu, zdravom ishranom dnevno unosimo samo oko 100 do 400 međunarodnih jedinica (IU) vitamina D, što prema većini standarda nije dovoljno - rekla je Mozli.

Namirnice koje sadrže vitamin D su masna riba, poput tune, lososa i skuše, žumanca, goveđa jetra i ulje jetre bakalara. Može se naći i u obogaćenom mlijeku, jogurtu i žitaricama, ali stručnjaci ističu da je i dalje teško unijeti dovoljne količine isključivo hranom.

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Koža nije dovoljno izložena direktnom suncu

Kada UVB zraci pogode kožu, pokreću proces proizvodnje vitamina D. Ipak, brojne stvari mogu da spriječe da do kože stigne dovoljno UVB zračenja.

Zimi ili u područjima sa mnogo oblaka izloženost suncu je manja, ali čak ni tokom sunčanih dana ljudi ne moraju dobiti dovoljno vitamina D.

Dr Holik posebno ističe da je doba dana veoma važno.

- Čak i ljeti, ako izađete napolje u 8 ili 9 ujutru, nećete proizvesti značajnu količinu vitamina D - kaže on. Isto važi i za period nakon 15 časova.

- Sve zavisi od ugla pod kojim sunčevi zraci dolaze do Zemlje - dodao je.

Ulogu ima i kvalitet vazduha. Ako živite u gradu sa velikim zagađenjem, čestice u vazduhu mogu apsorbovati UVB zrake i smanjiti sposobnost tijela da proizvodi vitamin D.

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Istovremeno, zbog sve veće svijesti o riziku od raka kože, ljudi se manje izlažu suncu. Dermatolozi preporučuju boravak u hladu, korišćenje kreme sa zaštitnim faktorom najmanje SPF 30 i nošenje zaštitne odjeće.

- Važno je koristiti kremu za sunčanje radi prevencije raka kože, ali ona definitivno može smanjiti proizvodnju vitamina D - istakla je dr Lejla Kan, endokrinološkinja na klinici "Klivlend".

Ona dodaje da ljudi danas provode manje vremena na otvorenom jer većinu dana rade u zatvorenim prostorijama ili se voze automobilom.

(Indeks.hr)