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Ostanite bez daha zbog bolesti ili ostavite cigarete: 10 koraka koji spašavaju pluća

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01.09.2026 10:15

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Останите без даха због болести или оставите цигарете: 10 корака који спашавају плућа
Foto: pexels/Irina Iriser

Prestanak pušenja je najvažnija stvar koju možete uraditi za svoje tijelo ukoliko patite od HOBP-a (hronične opstruktivne bolesti pluća).

Iako je borba sa zavisnošću izuzetno teška, ostavljanje cigareta predstavlja najefikasniji metod za usporavanje ove bolesti i sprečavanje daljih oštećenja plućnog tkiva.

Ključni koraci za pobjedu nad duvanskim dimom:

1. Edukujte se

Džordž Vašington Karver rekao je da je edukacija ključ kojim se otključavaju vrata slobode. Razumijevanje rizika koje pušenje nosi sa sobom, posebno uz već prisutnu dijagnozu HOBP-a, može poslužiti kao snažan motivator. Razgovor sa ljekarom i detaljno informisanje o posljedicama pružaju neophodnu mentalnu snagu za prekidanje loše navike.

2. Budite uvjereni da je moguće

Pored znanja, ključno je i samopouzdanje. Statistika pokazuje da je više od polovine odraslih koji su pokušali da ostave cigarete u tome i uspjelo. Vjera u sopstvenu sposobnost da se pobijedi nikotinska zavisnost čini pola puta do konačnog uspjeha.

3. Zapišite razloge za prestanak

Jednostavna želja često nije dovoljna kada nastupi nikotinska kriza. Zbog toga se preporučuje zapisivanje konkretnih razloga, poput zaštite porodice od pasivnog pušenja ili sprečavanja daljeg uništavanja pluća. Ove poruke treba držati na vidnom mjestu i čitati ih svakodnevno.

4. Koristite više metoda

Istraživanja pokazuju da kombinovanje više različitih metoda daje najbolje rezultate. Na raspolaganju su brojne opcije, od nikotinskih zamjena i ljekova na recept, do akupunkture, savjetovališta i biljnih preparata.

5. Izgradite sistem podrške

Borba je znatno lakša kada se ne vodi u samoći. Izgradnja sistema podrške koji čine članovi porodice, prijatelji i zdravstveni radnici značajno povećava šanse za uspjeh.

6. Uradite svoj domaći zadatak

Detaljno istražite sve dostupne proizvode na tržištu i konsultujte se sa ljekarom o prednostima svake metode. Poznavanje svih mogućnosti znatno olakšava proces odvikavanja.

7. Nemojte prestati naglo

Važno je napomenuti da naglo prestajanje rijetko daje dugoročne rezultate — čak 95 odsto ljudi koji odjednom prestanu da unose nikotin brzo poklekne. Postepeno smirivanje simptoma krize uz odgovarajuće medicinske zamjene pruža mnogo veću stabilnost.

8. Naučite da se nosite sa stresom

S obzirom na to da mnogi koriste cigarete kao sredstvo za ublažavanje stresa, važno je pronaći zdrave alternative poput slušanja muzike, meditacije ili čitanja knjiga.

9. Izbjegavajte poznate okidače

Izbjegavanje situacija i navika koje podstiču želju za pušenjem poput ispijanja kafe ili alkohola znatno pomaže u kontroli nagona za cigaretom.

10. Nemojte biti prestrogi prema sebi

Ukoliko i dođe do povremenog popuštanja, najvažnije je ne odustajati, već svaku krizu iskoristiti kao lekciju za sljedeći i konačni pokušaj, prenosi Stetoskop.prenosi Stetoskop.

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Tagovi :

cigarete

Nikotinska zavisnost

Zdravlje pluća

Prestanak pušenja

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