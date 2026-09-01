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Novak Đoković ostao sam

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01.09.2026 10:01

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Новак Ђоковић остао сам
Foto: Tanjug / AP / Maja Smiejkowska

Stanislas Vavrinka je porazom od Matea Beretinija u prvom kolu US Opena završio Gren slem karijeru.

Može se reći da je on pretposljednji na listi "vječnih", koji su obilježili jednu epohu svjetskog tenisa...

Prvi je voz napustio Rodžer Federer, onaj koji ga je i napravio. Švajcarac je osvojio 20 Gren slem titula, pisao istoriju sporta i vodio velike bitke sa Novakom Đokovićem i Rafaelom Nadalom.

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I Španac je rekao zbogom tenisu. Nije mogao više da se bori sa povredama, godine su takođe učinile svoje, a karijeru je završio sa 22 najveće titule, od čega čak 14 na Rolan Garosu, po čemu će najvjerovatnije ostati vječno na prvom mjestu.

Endi Marej je, takođe, završio svoju karijeru. Ostaće upamćen kao čovjek koji je uspio da se umiješa u "veliku trojku", uzme dva Vimbldona i jedan US Open ali i dvije zlatne medalje na Olimpijskim igrama.

Sada je i Sten Vavrinka odigrao posljednji meč na Gren slem turnirima... Osvojio ih je tri, a pamti se onaj na Rolan Garosu 2015. godine, kada je Novaku Đokoviću uništio snove. Naravno, Srbin je poslije uspio čak tri puta da bude najbolji u Parizu i potvrti svoju dominaciju.

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I tako je sada ostao samo Novak Đoković. On će braniti čast tenisera koji su ostavili dubok tragu u ovom sportu i pokušati još malo da se nadigrava sa Janikom Sinerom, Karlosom Alkarazom i ostalim teniserima...

(Telegraf)

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Stanislas Vavrinka

Novak Đoković

Rodžer Federer

Rafael Nadal

Endi Marej

tenis

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