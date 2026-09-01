Ubuduće besplatno preko Pavlovića mosta

Na graničnom prelazu Pavlovića most kod Badovinaca poslije 30 godina je istekla koncesija i od danas se više ne naplaćuje prelaz preko mosta na Drini.

Koncesionar kompanija “Drina River Bridž” je 30 godina imala pravo na naplatu mostarine i zakonsku obavezu održavanja i nadzora bezbjednosti mosta, a nakon završetka koncesije vlasništvo i pravo upravljanja je preuzela država Srbija.

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Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 21. avgusta tokom posjete Bogatiću da će do 1. septembra biti završena koncesija za Pavlovića most, koji spaja Semberiju sa Mačvom i najavio da će taj granični prelaz između Srbije i Republike Srpske biti besplatan za sve građane.

"Imam jednu dobru vijest za sve u Šapcu, Loznici i svuda, u Mačvi i južnom Sremu – do 1. septembra se završava koncesija za Pavlovića most ili Pavlovića ćupriju, kako hoćete, od tada on postaje naše vlasništvo, i od tada ne plaćate nikakav prelaz. Za sve građane je besplatan prelaz između Srbije i Republike Srpske", rekao je Vučić tokom obilaska radova na brzoj saobraćajnici Slepčević-Badovinci kod Bogatića.

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Koncesija je potpisana 1996. godine sa kompanijom “Drina river bridž” i njenim vlasnikom Slobodanom Pavlovićem, privrednikom iz sela Popovi kod Bijeljine, koji je i izgradio most, prenosi "RTS".

Ugovor je obuhvatao izgradnju mosta, naplatu putarine, održavanje i brigu o bezbjednosti objekta. Do izgradnje Pavlovića mosta, Drina se na tom mjestu prelazila skelom.

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Završetak izgradnje bio je važan događaj za stanovnike sa obje obale, a posebno za mještane Badovinaca. Oni na drugoj obali Drine imaju više od 3.000 hektara obradivih površina koje katastarski pripadaju opštini Bogatić, pa su svakodnevno prelazili preko mosta. Vlasnici zemljišta koji su do svojih posjeda odlazili traktorima bili su oslobođeni plaćanja takse.