Putin: Ujedinjene nacije trebaju da nastave da igraju centralnu ulogu u globalnim pitanjima

Ujedinjene nacije moraju da igraju ključnu ulogu u globalnim poslovima, ocijenio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Nema sumnje da je Ujedinjenim nacijama tu mjesto i da trebaju da nastave da igraju centralnu ulogu u globalnim pitanjima", rekao je Putin na sastanku Šangajske organizacije za saradnju /ŠOS/ u formatu Šos plus.

Republika Srpska Tadić: Mržnja političkog Sarajeva prema Srbima i Srpskoj je za liječenje

Putin je napomenuo da se nastavlja da raste pažnja posvećena aktivnostima ŠOS-a u svijetu.

"Otvoreni smo za iskrenu, obostrano korisnu saradnju, poštujući međusobne interese i vrijednosti, kulturu i tradiciju, na osnovu jednakosti i uzajamne koristi", istakao je Putin.

(Srna)