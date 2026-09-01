Putin: Ujedinjene nacije trebaju da nastave da igraju centralnu ulogu u globalnim pitanjima

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Ujedinjene nacije moraju da igraju ključnu ulogu u globalnim poslovima, ocijenio je ruski predsjednik Vladimir Putin.
"Nema sumnje da je Ujedinjenim nacijama tu mjesto i da trebaju da nastave da igraju centralnu ulogu u globalnim pitanjima", rekao je Putin na sastanku Šangajske organizacije za saradnju /ŠOS/ u formatu Šos plus.
Republika Srpska
Tadić: Mržnja političkog Sarajeva prema Srbima i Srpskoj je za liječenje
Putin je napomenuo da se nastavlja da raste pažnja posvećena aktivnostima ŠOS-a u svijetu.
"Otvoreni smo za iskrenu, obostrano korisnu saradnju, poštujući međusobne interese i vrijednosti, kulturu i tradiciju, na osnovu jednakosti i uzajamne koristi", istakao je Putin.
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
3 h0
Scena
3 h0
Svijet
3 h0
Auto-moto
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h1
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
Najčitanije
14
24
14
19
14
15
14
09
14
06
Trenutno na programu