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Putin: Ujedinjene nacije trebaju da nastave da igraju centralnu ulogu u globalnim pitanjima

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01.09.2026 11:41

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Руски предсједник Владимир Путин присуствује самиту Шангајске организације за сарадњу (ШОС) у Бишкеку, у Киргистану, у уторак, 1. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Kremlin Pool

Ujedinjene nacije moraju da igraju ključnu ulogu u globalnim poslovima, ocijenio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Nema sumnje da je Ujedinjenim nacijama tu mjesto i da trebaju da nastave da igraju centralnu ulogu u globalnim pitanjima", rekao je Putin na sastanku Šangajske organizacije za saradnju /ŠOS/ u formatu Šos plus.

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Putin je napomenuo da se nastavlja da raste pažnja posvećena aktivnostima ŠOS-a u svijetu.

"Otvoreni smo za iskrenu, obostrano korisnu saradnju, poštujući međusobne interese i vrijednosti, kulturu i tradiciju, na osnovu jednakosti i uzajamne koristi", istakao je Putin.

(Srna)

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Rusija

Vladimir Putin

Ujedinjene nacije

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