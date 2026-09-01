Nakon 320.000 km motor se doslovno raznio: Kada ga je otvorio, uslijedilo je iznenađenje

Kada je Erik sa popularnog Jutjub kanala "Aj Du Kars" dobio 2,0-litreni EkoBust iz Ford Iskejpa iz 2013. godine, bilo je jasno da motor više nema spasa.

Izgledao je kao da se nešto u njegovoj unutrašnjosti doslovno raspalo pri velikoj brzini, a pravo pitanje više nije bilo može li se popraviti, nego što je pokrenulo takvo uništenje.

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Ali nakon što ga je počeo rastavljati, naišao je na nešto što nije očekivao.

Nakon gotovo 320.000 kilometara iznutra je izgledao iznenađujuće dobro

Erik je motor pokušao ručno okrenuti, ali odmah je osjetio da nešto ozbiljno nije u redu. Kako prenosi Ford Autoriti, opisao je njegovo stanje slikovito - blok je nakon havarije imao toliko rupa da ga je uporedio s komadom švajcarskog sira.

Rastavljanje je krenulo od vrha motora. Upravo je ondje stiglo prvo iznenađenje.

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Ventilski mehanizam izgledao je pristojno. Nije bilo velikih količina laka i taloga kakve se često mogu pronaći u motorima s velikom kilometražom i lošom istorijom održavanja, a bregasta vratila takođe su izgledala dobro.

Takvo stanje sugerisalo je da je motor tokom života ipak relativno uredno održavan.

Drugim riječima, gotovo 320.000 kilometara samo po sebi nije ga pretvorilo u hrpu istrošenog metala.

Ali pogled dublje u motor otkrio je potpuno drukčiju sliku.

Prvog klipa gotovo više nije bilo

Kada je rastavljanje stiglo do klipova i donjeg dijela motora, postalo je jasno koliko je kvar bio nasilan.

Klip prvog cilindra bio je praktično uništen, a unutrašnjost motora bila je puna komadića metala i ostataka nastalih prilikom havarije. Oštećena je i pumpa ulja, a dijelovi motora doslovno su probili blok.

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Erik smatra da je klipnjača vjerojatno prva otkazala, nakon čega je pokrenut lanac događaja koji je uništio ostatak motora.

Ali ostaje važnije pitanje - zašto je klipnjača otkazala?

Definitivan odgovor nije moguće dati samo na temelju rastavljanja. Takvo oštećenje može imati više uzroka, uključujući probleme s podmazivanjem, ulazak tečnosti u cilindar ili neki drugi događaj koji klipu onemogući normalno kretanje.

Erik je iznio i vlastitu teoriju. Sumnja da je zbog velike kilometraže mogla zaglaviti mlaznica goriva te izazvati problem koji je na kraju doveo do katastrofalnog kvara. Važno je naglasiti da je riječ o njegovoj pretpostavci, a ne dokazanom uzroku.

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Zanimljivo je da uprkos spektakularnom završetku nema posebno loše mišljenje o 2,0-litarskom EkoBustu. Ford Autoriti prenosi da ga smatra pristojnim motorom uprkos njegovim poznatim manama.

A upravo je stanje rastavljenog primjerka dobar podsjetnik na to koliko jedna fotografija uništenog motora može sakriti cijelu priču.

Izvana je ovaj EkoBust izgledao kao potpuno mehaničko groblje. Imao je rupe u bloku, uništen klip i metalne ostatke razbacane po unutrašnjosti.

Ali prije nego što je jedan kvar izazvao katastrofu, veliki dio motora nakon gotovo 320.000 kilometara izgledao je znatno bolje nego što bi se iz njegova dramatičnog kraja moglo zaključiti.

(Tportal)