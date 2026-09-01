Razbijen mit da mladi neće na selo: Djeca nastavljaju tamo gdje su očevi stali

Autor:Milena Grubor
Komentari:0
Terenski obilazak poljoprivrednih krajeva demantovao je dosadašnje percepcije o odlasku mlađe populacije, pokazujući da veliki broj mladih bračnih parova ostaje u ruralnim područjima, izjavio je v.d. direktora Agencije za agrarna plaćanja Aleksandar Trninić.
"Možda je bio taj neki mit da mlada djeca neće da se bave poljoprivredom, ali kad obilazimo ove krajeve vidimo da je istina sasvim nešto drugačija. Mladi momci i djeca mlađa od 18 godina nastavljaju porodičnim poslom i bavljenjem poljoprivredom. Drago nam je kada vidimo da mladi nastavljaju tamo gdje su očevi stali, jer Republika Srpska je bogata zemlja poljoprivredom i samo tako može i opstati", poručio je Trninić.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
14
24
14
19
14
15
14
09
14
06
Trenutno na programu