Razbijen mit da mladi neće na selo: Djeca nastavljaju tamo gdje su očevi stali

"Možda je bio taj neki mit da mlada djeca neće da se bave poljoprivredom, ali kad obilazimo ove krajeve vidimo da je istina sasvim nešto drugačija. Mladi momci i djeca mlađa od 18 godina nastavljaju porodičnim poslom i bavljenjem poljoprivredom. Drago nam je kada vidimo da mladi nastavljaju tamo gdje su očevi stali, jer Republika Srpska je bogata zemlja poljoprivredom i samo tako može i opstati", poručio je Trninić.