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Razbijen mit da mladi neće na selo: Djeca nastavljaju tamo gdje su očevi stali

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01.09.2026 11:48

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Разбијен мит да млади неће на село: Дјеца настављају тамо гдје су очеви стали
Foto: ATV

Terenski obilazak poljoprivrednih krajeva demantovao je dosadašnje percepcije o odlasku mlađe populacije, pokazujući da veliki broj mladih bračnih parova ostaje u ruralnim područjima, izjavio je v.d. direktora Agencije za agrarna plaćanja Aleksandar Trninić.

"Možda je bio taj neki mit da mlada djeca neće da se bave poljoprivredom, ali kad obilazimo ove krajeve vidimo da je istina sasvim nešto drugačija. Mladi momci i djeca mlađa od 18 godina nastavljaju porodičnim poslom i bavljenjem poljoprivredom. Drago nam je kada vidimo da mladi nastavljaju tamo gdje su očevi stali, jer Republika Srpska je bogata zemlja poljoprivredom i samo tako može i opstati", poručio je Trninić.

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Tagovi :

Poljoprivreda Srpska

Agencija za agrarna plaćanja

Aleksandar Trninić

selo

Život na selu

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