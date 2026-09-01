Poznat datum isplate penzija za više od 470.000 korisnika

U FBiH u petak, 4. septembra, biće isplaćena penzija za avgust, najavljeno je iz federalnog Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

Penziju za avgust dobiće ukupno 472.288 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 372,8 miliona KM.

Iz federalnog Zavoda su podsjetili da je u julu donesena odluka o akontacijskom usklađivanju penzija po kojoj su penzije uvećane za 3,5 odsto, dok je odlukom Upravnog odbora u avgustu utvrđen konačan iznos drugog ovogodišnjeg usklađivanja u iznosu od 3,8 odsto.

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"Kako se usklađivanje primjenjuje od 1. jula, korisnicima će razlika penzije u odnosu na isplaćeni iznos za jul biti doznačena uz uvećanu penziju za avgust", napomenuli su iz Zavoda.

Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara najniža penzija iznosi 692 KM, zagarantovana 826 KM, a najveća 3.461 KM.