MUP apeluje na vozače da uspore pored škola

Povodom današnjeg početka nove školske godine, Policijska uprava Banjaluka uputila je apel svim vozačima da maksimalno oprezno voze u zonama škola i prilagode brzinu kretanja, kako bi se nastavio pozitivan trend bez saobraćajnih nezgoda sa učenicima.

Inspektor za bezbjednost saobraćaja u Sektoru policije PU Banjaluka Tihomir Tadić, upozorio je za ATV na najčešće prekršaje koji mogu dovesti do opasnih situacija:

"Pored prekoračenja brzine, tu su korištenje mobilnog telefona koje odvlači pažnju i smanjuje reakciju vozača, kao i nepropuštanje pješaka na pješačkom prelazu, što je jedan od težih prekršaja. Vozači moraju da očekuju djecu u blizini škole. Svake godine dolaze novi đaci kojima je to prvo iskustvo i svi moraju imati na umu da su djeca često nepredvidiva u saobraćaju."

Tadić se posebno osvrnuo i na problem nepropisnog parkiranja ispred školskih objekata, apelujući i na same roditelje:

"Neophodno je da roditelji imaju razumijevanja i da ne parkiraju na nedozvoljenim mjestima. Kada se vozilo parkira tako da zakloni vid drugima, dijete može da izađe na kolovoz, a da ga drugi vozač ne primijeti. Trudićemo se da takve prekršaje sankcionišemo, ali i da našim prisustvom preventivno delujemo."

Na kraju, inspektor je podsetio na osnovna pravila saobraćajne kulture koja mogu spasiti živote najmlađih:

"Vozači moraju da poštuju pravila kada prilaze pješačkom prelazu moraju da uspore, a ukoliko neko ima namjeru da pređe ili se već nalazi na prelazu, dužni su da zaustave vozilo. Djecu kroz naše kampanje učimo kako da bezbjedno prelaze ulicu, ali vozači su ti koji moraju ispoštovati propise. Samo na taj način možemo sačuvati svako dijete i nastaviti niz bez saobraćajnih nezgoda", zaključio je Tadić.