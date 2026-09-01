Žena ubila nožem dvoje ljudi, pa krenula na policiju: Oni otvorili vatru

Dvije osobe su izgubile život, dok se još jedna nalazi u kritičnom stanju nakon krvavog incidenta koji se u ponedjeljak popodne dogodio u srcu Tajms skvera u Njujorku.

Prema pisanju lokalnih medija, osumnjičena Pamela Sisneros (49) nožem je izbola dvoje ljudi u razmaku od svega 20 sekundi. Najprije je u stomak ubola 68-godišnjeg muškarca dok je izlazio iz stanice metroa i čekao da pređe ulicu, a zatim je smrtonosno ubola u stomak 32-godišnju ženu.

BREAKING: Moment a knife-wielding woman was shot by NYPD officers in Times Square, Manhattan. pic.twitter.com/AjlGA6boht — Breaking911 (@Breaking911) August 31, 2026

Incident se dogodio nešto prije 16.30 po lokalnom vremenu, na jednom od najprometnijih mjesta u Njujorku.

Neposredno nakon napada, Sisneros, koja u svojoj zdravstvenoj istoriji ima zabilježene slučajeve mentalnog oboljenja iz 2018. i 2019. godine, krenula je prema dijelu u kojem se nalazi ispostava Policijske uprave Njujorka.

Policajci su je pronašli kako drži i maše nožem, dok su snimci objavljeni na društvenim mrežama zabilježili dramatične trenutke pred velikim brojem prolaznika.

Na snimcima se vidi žena u roze majici, farmerkama i torbici prebačenoj preko grudi, kako drži nož i kreće se prema policajcima.

Policajci su najprije pokušali da je savladaju upotrebom tejzera. Prema istim informacijama, žena je skinula elektrode i nastavila da se suočava sa policajcima.

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Kada je krenula prema njima sa nožem uperenim u njihovom pravcu, najmanje jedan policajac je otvorio vatru.

Na snimcima se čuje više pucnjeva, nakon čega žena pada na zemlju, dok uspaničeni prolaznici bježeći napuštaju mjesto incidenta.

Policajci su odmah prišli ženi kako bi joj pružili pomoć.

Policija je saopštila da je oružje kojim je napad izvršen pronađeno i zaplijenjeno. Na fotografijama sa mjesta događaja vidi se policajac kako drži veliki kuhinjski nož ispred prodavnice suvenira, u blizini mjesta napada.

Prema riječima načelnice njujorške policije Džesike Tiš, policajci su razgovarali sa ženom oko četiri minuta i izdali joj "više naređenja" da baci noževe, ali je ona to odbila.

Today in Times Square when tasers don't work pic.twitter.com/aALVDZgYD0 — The E Man🇺🇸Street PHD (@DETECTIVE4LIFE) August 31, 2026

Kako je dodala, Sisneros je policajcima rekla: "Neću ništa da ostavim. Radije ću vas oboje ubiti. Ubiću vas."

(Telegraf.rs)