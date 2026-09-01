"MIO MONDO" edukativni centar vrši upis novih članova

Autor:ATV redakcija
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"MIO MONDO" edukativni centar Banja Luka vrši upis novih članova i nastavlja sa zanimljivim konceptom rada zasnovanim na učenju kroz igru, iskustvo, druženje i praktične aktivnosti.
Kroz sedam različitih sekcija djeca razvijaju komunikaciju, kreativnost, motoriku, logičko razmišljanje i samopouzdanje, a program obuhvata edukativne i kreativne radionice, sportske poligone, kvizove znanja, zdravo kuhanje i novu Hip-hop plesnu sekciju.
Poseban dio programa je projekat „Moj korak prema budućnosti", kroz koji djeca upoznaju uspješne ljude iz različitih oblasti, njihova zanimanja i životna iskustva.
U radu učestvuju stručni saradnici sa višegodišnjim iskustvom u radu sa djecom, među kojima su pedagozi, psiholozi, logoped, nutricionista, koreograf, volonteri i saradnici sa fakulteta, dok program dodatno obogaćuju besplatni izleti, pogodnosti kod partnera za članove i različite zajedničke posjete i druge zanimljive
aktivnosti.
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Aktivnosti se održavaju u JU OŠ „Sveti Sava" Lauš, a broj mjesta je ograničen.
MIO MONDO – Zajedno do cilja!
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