Mijenja se gradski prevoz u Banjaluci

S početkom nove školske godine, odnosno od utorka, 1. septembra javni prevoz se vraća u režim u kojem je bio prije školskog raspusta, odnosno prije sezone godišnjih odmora.

"Imajući u vidu da se početkom nove školske godine i završetkom godišnjih odmora povećavaju i prevozne potrebe putnika, od utorka će korisnicima biti dostupan i veći broj polazaka u javnom prevozu u odnosu na ljetni period", naveli su iz Direkcije za javni prevoz.

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Dodali su da završetkom školske godine i početkom sezone godišnjih odmora inače stupa na snagu ljetni režim održavanja redova vožnje, koji je prilagođen smanjenim prevoznim potrebama, a koji je traje do početka nove školske godine.

Redovi vožnje, koji se primjenjuju od 1. septembra dostupni su na sajtu Grada i možete ih pogledati OVDJE.