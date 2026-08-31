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Mijenja se gradski prevoz u Banjaluci

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 10:17

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Градски превоз
Foto: ATV

S početkom nove školske godine, odnosno od utorka, 1. septembra javni prevoz se vraća u režim u kojem je bio prije školskog raspusta, odnosno prije sezone godišnjih odmora.

"Imajući u vidu da se početkom nove školske godine i završetkom godišnjih odmora povećavaju i prevozne potrebe putnika, od utorka će korisnicima biti dostupan i veći broj polazaka u javnom prevozu u odnosu na ljetni period", naveli su iz Direkcije za javni prevoz.

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Dodali su da završetkom školske godine i početkom sezone godišnjih odmora inače stupa na snagu ljetni režim održavanja redova vožnje, koji je prilagođen smanjenim prevoznim potrebama, a koji je traje do početka nove školske godine.

Redovi vožnje, koji se primjenjuju od 1. septembra dostupni su na sajtu Grada i možete ih pogledati OVDJE.

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Tagovi :

Javni prevoz

Gradski prevoz Banjaluka

Banjaluka

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