Aličković traži deportaciju Lidije Vukićević iz Sarajeva

Aličković je pozvao Udruženje glumaca i glumica Bosne i Hercegovine i predsjednika Udruženja Senada Bašića da se uključe u slučaj, a od nadležnih organa zatražio je da ispitaju postupke Vukićević te, ukoliko za to postoje zakonski uslovi, preduzmu mjere.

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U svojoj reakciji Aličković tvrdi da poruke koje Vukićević šalje iz Sarajeva predstavljaju provokaciju, ali i potencijalno stvaraju atmosferu u kojoj bi moglo doći do incidenta.

"Ovo mangupisanje koje ispoljava negdje iz neke sobe ili nekog hotela iz Sarajeva je teški bezobrazluk, ali i poziv na linč i možda više od toga", tvrdi Aličković, koji očigledno nije shvatio poruke Lidije Vukićević.

Aličkoviću su zasmetale i osobe koje su se fotografisale s glumicom tokom njenog boravka u Sarajevu.

Šta je rekla Lidija Vukićević

Srpska glumica Lidija Vukićević, koja trenutno boravi u Sarajevu, oglasila se nakon što se našla u centru polemike zbog toga što je javno reagovala na smrt generala Ratka Mladića.

Svojom reakcijom iskazala je žal i poštovanje prema nekadašnjem srpskom komandantu, a pojedinci iz Bosne i Hercegovine su pozvali na bojkot serije "Bos ili Hadžija" koja se trenutno snima u Sarajevu, a u kojoj igra Lidija.

Ona je rekla da ne želi da se "odrekne svog" i istakla da ukoliko je ne žele u Sarajevu da će otići u "najljepšu zemlju na svijetu u Srbiju".

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Naglasila je da ima pravo da voli svoju zemlju i da neće mijenjati svoj identitet, što ne znači da nema dobru saradnju sa glumcima iz BiH.

"Mi, Srbi, nikad nismo imali problem da radimo sa muslimanskim glumcima sa kojima se sjajno slažem. Bila sam i na Baščaršiji, ljudi su se slikali sa mnom, izljubili smo se, a ta ostrašćena grupa koja ne želi da radim u seriji, to su oni koji bi sutra opet otpočeli rat između naroda. Ja sam u vlasti koja drži do sebe i poštujem svoj nacionalni identitet", poručila je jasno glumica.

Ko je Nihad Aličković - kontroverzna ličnost na čelu pokreta koji bi da ruši mirovni sporazum

Nihad Aličković predsjednik je AntiDejton pokreta, čiji sam naziv dovoljno govori kakve stavove ima o miru, odnosno o sporazumu koji je Bosni i Hercegovini donio mir.

Poznat je po prijetnjama neistomišljenicima, među kojima su bili i novinari. O tome je pisao i "Avaz" u čijoj zgradi je Aličković i radio, ali je dobio otkaz zbog, kako u ovom mediju tvrde, krađe.

"Aličković je svojevremeno radio na recepciji 'Avaz Tvist Tornja' nakon njegovog otvaranja. Dobio je otkaz zbog otuđivanja novca koji su ljudi davali za parking i posjete vidikovcu", pisao je prije dvije i po godine pomenuti medij čijem je novinaru tada prijetio.

Takođe, Aličković je veličao i Mehmeda Alagića, generala takozvane Armije BiH koji je pred Međunarodnim sudom u Hagu bio optužen za ratne zločine, a koji je preminuo pred sam početak suđenja.