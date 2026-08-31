Rupe i ulegnuti šahtovi krase ulice najvećeg grada Srpske

Ovo je Banjaluka. I u njoj trenutno ima ponešto za svakoga. Za vozače – kružni tokovi, za ljubitelje sporta – pamp-trek, za ljubitelje prirode – riva na Vrbasu, za one koji vole monumentalno – stiže 15 metara visok Knez Lazar.

A za one koji vole adrenalin… tu su rupe na putevima.

"Katastrofa",

"Užasna je situacija, nema nijedan šaht da je na nivou površine ceste",

"Haos. Najlošiji smo što se tiče Banjaluke i grada"

"Katastrofalna, iskreno. Znači, svoje auto jedva vozim", kažu građani.

Ipak, nije baš lako uživati u novom sadržaju, ako do njega stižete slalomom između rupa. U pitanju su neke od najfrekventnijih ulica u gradu. Loš put postao je svakodnevica, pa će Banjalučani do novih sadržaja stizati uz malo više opreza.

Rupe u Banjaluci ATV

Banjaluka ima svoje znamenitosti. Ovih dana dobija i nove. A imamo i rupe koje su već toliko dobro poznate da bi im građani mogli dati ime i ucrtati ih na mapu grada.

U naselju Ada građani traže pješački prelaz. Na ovoj dionici već su se događale nezgode. Automobil je upravo na tom mjestu udario stariju ženu, a potom i trudnicu. Kažu, kome god da se obrate, nadležnost se prebacuje na druge.

"Horizontalna i vertikalna signalizacija se uopšte ne vidi. Moramo tamo u šumi da je tražimo, mikroskopom. Nama ovdje treba semafor i adekvatno autobusko stajalište. Zar ovo nije sramota – da 30 djece ovdje svaki dan čeka i po kiši i po snijegu. A milioni se daju za kipove, a vi ne možete djeci jedno autobusko stajalište napraviti", rekla je Ružica Kresojević

Rupe u Banjaluci ATV

"Ovdje treba siguran pješački prelaz, da bi svi pješaci mogli sigurno da pređu, a prvenstveno stavljam akcenat na našu djecu. Sutra je prvi septembar, evo vidite, molim vas, snimite.. pješački prelaz je nevidljiv. Da li to ima smisla? Prvi dan škole, naša djeca Prelaze svaki dan pod stresom ovaj pješački prelaz", rekla je Bojana Smiljanić

Banjaluka ima velike planove, ali i stare probleme. U njoj, čini se, još ima dosta toga što čeka svoj red. Rupe na većini najfrekventnijih saobraćajnica sačekaće red dok što se riješe kružni tokovi, rive i spomenici. Do tada vozačima ostaje da ih zaobilaze i naoružaju se strpljenjem zbog već dobro poznatih Banjalučkih gužvi u saobraćaju.