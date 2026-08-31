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Rus izvršio trostruko ubistvo u Crnoj Gori, u toku velika potraga

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 20:19

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Рус извршио троструко убиство у Црној Гори, у току велика потрага
Foto: Policija Crna Gora

Crnogorska policija traga za ruskim državljaninom Mihailom Šabuninom (30) zbog sumnje da je počinio trostruko ubistvo na strelištu "Češka zbrojevka" u Danilovgradu, Crna Gora.

Stradali su P.G (24) iz Podgorice, M.R (67) iz Danilovgrada i N.K (20) iz Podgorice, a jake policijske snage su angažovane na pronalasku izvršioca, piše Pobjeda.me.

Prema nezvaničnim saznanjima Pobjede, stradali su Petar Globarević, Momir Radonjić i Nemanja Kapor.

Iz Uprave policije pozvali su građane na oprez.

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"Policija sumnja da je izvršeno trostruko ubistvo od strane za sada nepoznatog lica na čijoj identifikaciji se intenzivno radi. Izvršilac je upotrebom vatrenog oružja života lišio P.G (24) iz Podgorice, M.R (67) iz Danilovgrada i N.K (20) iz Podgorice. Uzimajući u obzir da se izvršilac naoružan udaljio sa lica mjesta, te da predstavlja opasnost, pozivamo građane da ostanu u svojim kućama dok policija izvršioca za kojim traga ne stavi pod kontrolu, te da budu oprezni u komunikaciji sa nepoznatim licima i da svako sumnjivo ponašanje prijave najbližoj policijskoj stanici", navode iz UP.

Убиство у Даниловграду
Ubistvo u Danilovgradu
Dragan Mijatović/Pobjeda.me

“Policija intenzivno radi na pronalasku i lišenju slobode navedenog lica. Pozivamo građane da, ukoliko posjeduju podatke o osumnjičenom licu ili primijete navedeno lice, podatke o smještaju i kretanju ovog lica prijave Upravi policije na besplatni policijski broj 122, putem aplikacije Policija CG (Virtuelna policijska stanica) ili na bilo koji drugi način", poručili su iz policije prenosi CDM.me.

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Dodaju da će nakon prikupljenih informacija, policija objaviti i fotografiju i dati opis lica.

"Na pronalasku izvršioca angažovane su jake policijske snage – Specijalna jedinica policije i Posebne jedinice policije. Uspostavljena je blokada užeg i šireg područja u više gradova. Preduzimaju se sve potrebne mjere i radnje u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom radi identifikovanja i pronalaska izvršioca i rasvjetljavanja događaja", navode iz UP.

Михаил Шабунин
Mihail Šabunin
Policija Crna Gora/CDM

Vlasnik strelišta obavijestio policiju

Podsjećamo, dežurnu službu Od‌jeljenja bezbjednosti Danilovgrad danas je oko 17 časova obavijestio M.J, vlasnik strelišta „Češka zbrojevka“ u Danilovgradu, da je zatekao tijela tri muška lica.

Prema nezvaničnim saznanjima Pobjede, ubijena su tri radnika ovog strelišta.

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Slučaj je u nadležnosti Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, a na licu mjesta je tužiteljka Slađana Volkov.

Policijski službenici, u saradnji i po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju uviđajne i izviđajne mjere i radnje, u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do upotrebe vatrenog oružja i smrtnog stradanja ova tri lica.

Iz Uprave policije navode da će, nakon kriminalističke obrade lica mjesta, utvrđivanja identiteta lica i mjera prvog zahvata, javnost blagovremeno biti obaviještena.

Policija zaustavlja i kontroliše svako vozilo iz pravca Danilovgrada ka Podgorici.

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Danilovgrad

Ubistvo

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Crna Gora

Češka zbrojovka

Uprava policije Crne Gore

Mihail Šabunin

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