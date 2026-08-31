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Hrvatska kaznila Tompsona

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 16:55

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Хрватска казнила Томпсона

Pjevaču Marku Perkoviću Tompsonu izrečena je treća kazna jer nije uklonio ilegalno sagrađene objekte u Čavoglavama.

- S obzirom na to da izvršenik u naređenom roku nije postupio po rešenju građevinskog inspektora, što je utvrđeno kontrolnim nadzorima, prisiljavan je na izvršenje rešenja o uklanjanju izricanjem rješenju o novčanim kaznama - rekli su iz Državnog inspektorata.

Dodaju da je daljnjom kontrolom utvrđeno da je pjevač uklonio dio građevina, ali nije u potpunosti postupio po rješenju o uklanjanju.

- Doneseno mu je rješenje o izricanju treće novčane kazne, radi prisiljavanja na izvršenje riješenja o uklanjanju - zaključili su iz Državnog inspektorata za "24sata".

Razotkrili ga javno

Cijeli ovaj slučaj počeo je krajem novembra 2025., kad su u TV emisiji “Provjereno” objavili prilog o objektima na zemljištu u pevačevim rodnim Čavoglavama za koje je navedeno da su sagrađeni bez potrebnih dozvola. Nakon medijskih objava reagovao je Državni inspektorat, koji je pokrenuo inspekcijski nadzor kako bi utvrdio postoje li povrede propisa iz područja građenja.

Nadzor je otkrio nepravilnosti te je pokrenuo upravni postupak. Naredili su investitoru, odnosno pjevaču Tompsonu, da u roku od 90 dana od primanja rješenja ukloni bespravno sagrađene građevine na navedenim česticama. U protivnome će morati da plati kaznu. Riječ je, kako je naknadno objavljeno, o nadstrešnici i montažnom skladištu. Nakon što je sve izašlo u javnost, Tompson se ironično referirao na slučaj pa na društvenim mrežama objavio kako je “pogriješio”.

(Telegraf)

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Marko Perković Tompson

Tompson Čavoglave

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