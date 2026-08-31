Hrvatska uvodi doživotnu kaznu zatvora

Doživotna kazna zatvora u Hrvatskoj uvodi se od 1. januara 2027. godine za počinioce ukupno 15 najtežih krivičnih djela, uključujući i ona koja izazovu trajno ili dugotrajno zagađenje životne sredine.

Ova najstroža kazna moći će da bude izrečena svim osobama koje su u trenutku izvršenja krivičnog djela imale 18 ili više godina, što znači da ni mlađe punoljetne osobe neće biti izuzete, piše Jutarnji list.

Međutim, svi osuđenici na doživotni zatvor, bez obzira na godine koje su imali u trenutku izricanja presude, imaće mogućnost uslovnog otpusta nakon što odsluže 25 godina kazne.

Jutarnji list takođe navodi da će odgovornost kompanija, odnosno pravnih lica, za krivična djela koja su počinile odgovorne osobe djelujući u njihovo ime, biti znatno strože sankcionisana nego do sada.

Posebno se ističe da će za djela koja su izazvala najteža zagađenja životne sredine, poznata kao ekocid, biti moguće izreći novčane kazne u iznosu do 50 miliona evra, prenosi Telegraf.rs.