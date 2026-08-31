Logo

Hrvatska uvodi doživotnu kaznu zatvora

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 12:41

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Doživotna kazna zatvora u Hrvatskoj uvodi se od 1. januara 2027. godine za počinioce ukupno 15 najtežih krivičnih djela, uključujući i ona koja izazovu trajno ili dugotrajno zagađenje životne sredine.

Ova najstroža kazna moći će da bude izrečena svim osobama koje su u trenutku izvršenja krivičnog djela imale 18 ili više godina, što znači da ni mlađe punoljetne osobe neće biti izuzete, piše Jutarnji list.

Međutim, svi osuđenici na doživotni zatvor, bez obzira na godine koje su imali u trenutku izricanja presude, imaće mogućnost uslovnog otpusta nakon što odsluže 25 godina kazne.

Jutarnji list takođe navodi da će odgovornost kompanija, odnosno pravnih lica, za krivična djela koja su počinile odgovorne osobe djelujući u njihovo ime, biti znatno strože sankcionisana nego do sada.

Posebno se ističe da će za djela koja su izazvala najteža zagađenja životne sredine, poznata kao ekocid, biti moguće izreći novčane kazne u iznosu do 50 miliona evra, prenosi Telegraf.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

doživotna kazna zatvora

Hrvatska

Ekocid

Zatvor

Komentari (0)

Pročitajte više

ФК Сарајево раскинуо сарадњу са голманом због његовог оца

Fudbal

FK Sarajevo raskinuo saradnju sa golmanom zbog njegovog oca

2 h

0
Кристина Ковачевић Хитрец

Scena

Kristina iza sebe ostavila šestoro djece: Preminula poznata influenserka

2 h

0
Лисице на рукама женска рука

Hronika

Banjalučanin pijan zapucao pa završio u lisicama

2 h

0
Протест превозника у Сарајеву

BiH

Prevoznici iz BiH najavili blokadu granica: EU da se probudi

2 h

5

Više iz rubrike

Више мушкараца у црним одијелима носи бијели ковчег на коме стоји вијенац од цвијећа.

Region

Ljudi, ne radite to: Sveštenik upozorio na sve češću pojavu na sahranama

3 h

0
Ружа

Region

Preminula Čelična lejdi Ksenija Urličić

3 h

0
пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци

Region

Veliki požar u Hrvatskoj: Gori skladište fabrike

6 h

0
doktor ljekar uniforma medicina

Region

Panika u komšiluku zbog opasne zaraze: Hitno izdata upozorenja za građane

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

54

Minić objavio iznose jednokratne pomoći za studente i učenike

14

49

Saobraćaj potpuno obustavljen: Vozač poginuo u teškom sudaru s autobusom

14

44

Dodik: Minić predložio jednokratne naknade za učenike i studente

14

41

Kupio ga 1991. i nikada ga nije vozio: Prodaje se najunikatniji BMW na svijetu

14

40

Otkazan koncert Dina Merlina u Srbiji

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima