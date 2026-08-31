Praunuk Benita Musolinija debitovao za Lacio, ali to nije najluđa stvar

Fudbaleri rimskog Lacija prethodnog vikenda su u premijernom meču Serije A u takmičarskoj 2026/27 godini gostovali na stadionu "Renato Del Ara" gdje su savladali domaću Bolonju minimalnim rezultatom 1:0 (0:0), a strijelac pobjedonosnog pogotka bio je David Fratezi u 59. minutu meča.

Međutim, navedeni duel imao je i još jednu zanimljivu priču u kojoj je glavni lik bio Romano Florijani Musolini, dvadesettrogodišnji fudbaler kluba iz "vječnog grada".

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Desni bek rimskog Lacija je debitovao u ovom meču. U igru je ušao u 19. minutu zamijenivši povrijeđenog Adama Marušića, a dodatnu istorijsku simboliku donijela je činjenica da je mladi desni bek debitovao na stadionu kojeg je 1926. godine svečano otvorio njegov pradjed Benito Musolini, italijanski fašistički diktator koji je vladao Italijom od 1922. do 1943. godine i bio jedan od ključnih saveznika Adolfa Hitlera tokom Drugog svjetskog rata.

Tako je Roman, gotovo devet decenija kasnije, na istom mjestu napravio prvi korak u profesionalnoj karijeri, noseći dres kluba koji je tokom istorije imao složen odnos sa nasljeđem svog prezimena.

Tu neobičnost dodatno pojačava još jedan detalj. Prema pojedinim istorijskim izvorima, Benito Musolini je bio simpatizer Bolonje, pa je njegov praunuk debitovao upravo protiv kluba za koji je, navodno, navijao njegov pradjed.

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Da podsjetimo, Romano Florijani Musolini je rođen u Rimu 27. januara 2003. godine. Riječ je o igraču koji primarno igra na poziciji desnog beka, ali može odgovoriti i zadacima na suprotnoj strani terena. Svoje prve fudbalske korake načinio je u ekipi Lacija. Prošao je kompletnu fudbalsku školu ovoga kluba, a seniorsku karijeru je gradio u ekipama Peskare, Juve Stabije i Kremonezea.

Od ljeta ove godine priključen je prvom timu "lacijala", a sada je dočekao i da debituje u dresu nebesko plavih boja.