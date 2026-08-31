Važno: „Srpska te voli“

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Foto: atv

„Važno“ večeras u 21 čas i 21 minut o kampanji „Srpska te voli“.

Pitamo koliko podrška institucija zaista znači građanima i koje su mjere dostupne porodicama? „Važno“, novi format u našem programu, otvoriće one teme o kojima se ćuti i koje zahtijevaju odgovore i rješenja. Emisiju „Važno“ uređuje i vodi Dejan Rauš. „Važno“ ponedjeljkom u 21 čas i 21 minut.

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