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Važno: „Srpska te voli“

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Izvor:

ATV

31.08.2026 14:20
Важно: „Српска те воли“
Foto: atv

„Važno“ večeras u 21 čas i 21 minut o kampanji „Srpska te voli“.

Pitamo koliko podrška institucija zaista znači građanima i koje su mjere dostupne porodicama?

„Važno“, novi format u našem programu, otvoriće one teme o kojima se ćuti i koje zahtijevaju odgovore i rješenja.

Emisiju „Važno“ uređuje i vodi Dejan Rauš.

„Važno“ ponedjeljkom u 21 čas i 21 minut.

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važno

Dejan Rauš

Srpska te voli

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