Važno: „Srpska te voli“

Izvor:
ATV
„Važno“ večeras u 21 čas i 21 minut o kampanji „Srpska te voli“.
Pitamo koliko podrška institucija zaista znači građanima i koje su mjere dostupne porodicama?
„Važno“, novi format u našem programu, otvoriće one teme o kojima se ćuti i koje zahtijevaju odgovore i rješenja.
Emisiju „Važno“ uređuje i vodi Dejan Rauš.
„Važno“ ponedjeljkom u 21 čas i 21 minut.
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