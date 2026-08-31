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Dodik: Minić predložio jednokratne naknade za učenike i studente

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 14:44

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV/Branko Jović

Ekonomska situacija u Republici Srpskoj je stabilna i zbog toga se može intervenisati prema radnicima, đacima, boračkim kategorijama, izjavio je danas lider SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je poslije sjednice Predsjedništva stranke naveo da je predloženo od predsjednika Vlade Save Minića jednokratna naknada za učenike osnovnih i srednjih škola i studente.

Podsjetio je da su plate povećane, penzije i borački dodatak, kao i da se učinilo sve da se obezbijede preduslovi za početak školske godine, a za sve prvake obezbijeđeni su besplatni udžbenici.

"U ovom trenutno prosječna plata je 863 evra, imamo i dalje konstantnu pokrivenost uvoza izvozom, BDP konstantno dva odsto, imamo rast iako nije impozantan ali mi možemo reći da je na pozitivnim nivou i očekujemo da krajem godine premaši tri odsto", rekao je Dodik novinarima.

Ukazao je da nezaposlenost pada ispod sedam posto i da je to jedna od najnižih stopa na prostoru bivše Jugoslavije, samo nižu ima Slovenija.

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"Inflacija je 3,6 odsto, realno povećanje plata je preko pet odsto", dodao je Dodik i istakao rast prihoda.

On je naveo da su na sjednici danas razgovarali o aktuelnoj političkoj i bezbjednosnoj situaciji u Srpskoj i BiH.

"Smatramo da je politička situacija u Republici Srpskoj u znaku priprema za izbore, da je stabilna i nema remećenja bezbjednosne situacije, te da Srpska pokazuje zrelost", rekao je Dodik.

Najmoćnija smo partija, to ćemo i ostati

Dodik je istakao da je ova politička partija najmoćnija i najveća, što će i ostati.

"Razgovarali smo o izborima i sigurno je da smo najmoćniji", rekao je Dodik na konferenciji za novinare nakon sjednice Predsjedništva SNSD-a.

On je istakao da će ovakav status SNSD pokazivati i dalje.

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Tagovi :

Milorad Dodik

SNSD

Savo Minić

Besplatni udžbenici

veće plate

penzije

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