Dodik: Minić predložio jednokratne naknade za učenike i studente

Ekonomska situacija u Republici Srpskoj je stabilna i zbog toga se može intervenisati prema radnicima, đacima, boračkim kategorijama, izjavio je danas lider SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je poslije sjednice Predsjedništva stranke naveo da je predloženo od predsjednika Vlade Save Minića jednokratna naknada za učenike osnovnih i srednjih škola i studente.

Podsjetio je da su plate povećane, penzije i borački dodatak, kao i da se učinilo sve da se obezbijede preduslovi za početak školske godine, a za sve prvake obezbijeđeni su besplatni udžbenici.

"U ovom trenutno prosječna plata je 863 evra, imamo i dalje konstantnu pokrivenost uvoza izvozom, BDP konstantno dva odsto, imamo rast iako nije impozantan ali mi možemo reći da je na pozitivnim nivou i očekujemo da krajem godine premaši tri odsto", rekao je Dodik novinarima.

Ukazao je da nezaposlenost pada ispod sedam posto i da je to jedna od najnižih stopa na prostoru bivše Jugoslavije, samo nižu ima Slovenija.

Republika Srpska Minić objavio iznose jednokratne pomoći za studente i učenike

"Inflacija je 3,6 odsto, realno povećanje plata je preko pet odsto", dodao je Dodik i istakao rast prihoda.

On je naveo da su na sjednici danas razgovarali o aktuelnoj političkoj i bezbjednosnoj situaciji u Srpskoj i BiH.

"Smatramo da je politička situacija u Republici Srpskoj u znaku priprema za izbore, da je stabilna i nema remećenja bezbjednosne situacije, te da Srpska pokazuje zrelost", rekao je Dodik.

Najmoćnija smo partija, to ćemo i ostati

Dodik je istakao da je ova politička partija najmoćnija i najveća, što će i ostati.

"Razgovarali smo o izborima i sigurno je da smo najmoćniji", rekao je Dodik na konferenciji za novinare nakon sjednice Predsjedništva SNSD-a.

On je istakao da će ovakav status SNSD pokazivati i dalje.