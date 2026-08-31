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Otkazan koncert Dina Merlina u Srbiji

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 14:40

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Дино Мерлин
Foto: Screenshot / YouTube

Koncert Dina Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu je otkazan, a organizatori događaja oglasili su se ovim povodom.

Naime, iz organizacije koncerta u zvaničnom saopštenju okrivili su kompaniju DIGI MEDIA PRODAKŠN DOO Beograd.

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Kako navode, do otkazivanja je došlo zbog, kako tvrde, neispunjenih ugovornih obaveza koje se odnose na obezbjeđivanje produkcije, bine i neophodnih tehničkih uslova za bezbjedno održavanje "spektakla".

"Bili upoznati sa zahtjevima"

"Povodom koncerta Dina Merlina u Kraljevu, obavještavamo javnost da smo prinuđeni da donesemo odluku o njegovom otkazivanju zbog, kako navodimo, neispunjenja ugovornih obaveza od strane kompanije DIGI MEDIA PRODAKŠN DOO Beograd. Prema našim navodima, kompanija je bila zadužena za obezbjeđivanje produkcije, bine i svih neophodnih tehničkih uslova za održavanje koncerta. Od samog početka organizacije bila je upoznata sa rokovima, tehničkim zahtjevima i svim okolnostima neophodnim za realizaciju događaja. Uprkos tome, ugovorene obaveze, prema našem stavu, nisu izvršene na način koji bi omogućio održavanje koncerta u uslovima koji garantuju odgovarajući nivo tehničke i organizacione sigurnosti. Odbacujemo pokušaje da se odgovornost za nastalu situaciju prebaci na organizatora. Smatramo da smo svoj deo obaveza izvršavali ozbiljno i odgovorno, ali ne možemo preuzeti rizik održavanja događaja kada druga ugovorna strana nije ispunila ono što je, prema našem tumačenju ugovora, bila dužna da obezbijedi", navodi se u saopštenju i dodaje:

Дино Мерлин

Scena

Zapaljene prostorije u kojima je zakazan koncert Dina Merlina

"Bezbjednost izvođača, publike i svih učesnika događaja za nas je bila i ostaje apsolutni prioritet. Zbog svega navedenog, obavještavamo javnost da je koncert Dina Merlina u Kraljevu otkazan".

Inače, juče su tokom dana zapaljene prostorije u Kraljevu gde je Merlin trebalo da nastupa.

(Kurir)

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Tagovi :

Dino Merlin

Kraljevo

Srbija

koncert

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