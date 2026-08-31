Logo

Evo zbog čega je Lidija Vukićević izgubila ulogu u popularnoj seriji

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 10:23

Komentari:

0
Ево због чега је Лидија Вукићевић изгубила улогу у популарној серији
Foto: Istagram

Jedna od naših najpoznatijih glumica, Lidija Vukićević, jednom prilikom je otvoreno progovorila o profesionalnom integritetu, ulogama koje je izgubila zbog svojih principa, kao i o teškom desetogodišnjem periodu bez glumačkih angažmana.

Glumica je tada istakla da su joj zbog atraktivnog izgleda uglavnom nuđene uloge zavodnica, ali i da je njena direktnost često imala visoku cijenu.

lidija vukicevic instagram

Scena

Lidija Vukićević se oglasila iz centra Sarajeva: Ako nisam dobrodošla...

Lidija Vukićević je otkrila da je od samog početka karijere bila buntovna i da je otvoreno govorila rediteljima šta ne želi da radi, što ju je na kraju koštalo brojnih uloga.

"Nažalost, veoma sam striktna i istinu govorim ljudima u lice. To me jeste koštalo kako u prijateljstvima, tako i u poslu. Na primjer, ja odmah kažem reditelju šta neću da radim. Ne znam zašto me skeniraju dok još ni ugovor nisam potpisala, šta sam ja, roba?!", rekla je.

Najdrastičniji primjer

Kao najdrastičniji primjer takvog kompromisa navela je kultnu seriju "Vuk Karadžić", u kojoj je prvobitno trebalo da glumi.

"Iščitala sam svu literaturu, trebala je da igram u toj seriji, urađen je kostim i na kraju nisam igrala jer sam bila direktna i rekla da to što su zamislili ne opravdava ulogu koju igram", otkrila je.

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Ministarstvo raspisalo konkurs: Dodjeljuje se 130 hiljada maraka

Glumica naglašava da nema problem sa obnaživanjem pred kamerama ukoliko za to postoji jasan umjetnički razlog, ali odbija da bude korišćena isključivo kao marketinški trik za privlačenje publike.

"Ja ne kažem da glumica ne treba da se skine. Naravno da treba. Ja ne prodajem paradajz na pijaci, pa sad kao neću da se skinem. Treba, ali kada lik ima opravdanje za to jer se u tom slučaju to ne gleda kao pornografija, već je to sastavni dio lika. Ali ako se ide na to da se glumica skine i stavi na plakat ne bi li se publika privukla i dobili što više novca na tom filmu, e onda taj film sa mnom ne može da se radi", rekla je.

Deset godina bez posla: "Sama sebi sam otvorila vrata"

Nakon razvoda i povratka iz inostranstva, Lidija se suočila sa surovom realnošću domaće scene gdje je niko nije zvao da radi punih deset godina, a mnogi nisu ni znali da se vratila u Srbiju.

Хитна помоћ Србија

Srbija

Stradao na mjestu: Mladić sletio sa puta i zakucao u ogradu

"Bilo je perioda kada nisam radila po 10 godina kada sam došla iz inostranstva. Niko me nije zvao da radim, nisu mnogi znali da sam se vratila u Srbiju. Ja sam se snašla. Otvorila sam svoju školu glume, napisala monodramu, pa sam i to probala. Sama sebi sam otvorila vrata", ispričala je.

Lidija ističe da joj materijalne stvari nikada nisu određivale sreću i da je uvijek uspevala da prebrodi finansijske krize tako da niko iz njenog okruženja to ne primijeti.

"Novac me nikada previše nije zanimao. Mislim da je umjeće raspolaganjem novca mnogo značajnije, postoje ljudi koji imaju ogroman novac, a i dalje su manekeni za jad. Ne umiju da žive život", rekla je nedavno za Blic.

Podsjetimo, protiv Lidija Vukićević je podnijeta krivična prijava zbog objave o Ratku Mladiću.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

Lidija Vukićević

Komentari (0)

Više iz rubrike

Едита Арадиновић донијела драстичну одлуку: Фанови је моле да се предомисли

Scena

Edita Aradinović donijela drastičnu odluku: Fanovi je mole da se predomisli

2 h

0
Маја Маринковић

Scena

Maja Marinković više ne izgleda ovako

17 h

1
Лидија Вукићевић се огласила из центра Сарајева: Ако нисам добродошла...

Scena

Lidija Vukićević se oglasila iz centra Sarajeva: Ako nisam dobrodošla...

17 h

4
Дино Мерлин, пјевач

Scena

Zapaljene prostorije u kojima je zakazan koncert Dina Merlina

17 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

26

Borcima obezbijeđen prevoz na sahranu generala Mladića

10

23

Evo zbog čega je Lidija Vukićević izgubila ulogu u popularnoj seriji

10

17

Mijenja se gradski prevoz u Banjaluci

10

12

Stradao na mjestu: Mladić sletio sa puta i zakucao u ogradu

10

09

Objavljeni detalji surovog ubistva Novice Eleka

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima