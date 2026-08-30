Logo

Zapaljene prostorije u kojima je zakazan koncert Dina Merlina

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 17:01

Komentari:

0
Дино Мерлин, пјевач
Foto: Youtube / Screenshot

Kako navode organizatori koncerta Dina Merlina, danas su zapaljene prostorije u Kraljevu gdje je predviđeno održavanje koncerta bh. pjevača. Slučaj se dogodio 30.08.

Pomenuti koncert bi trebalo da se održi 5. septembra, a organizatori su se sada oglasili zvaničnim saopštenjem koje prenosimo u cjelosti:

Алба Кариљо

Scena

Brzo raširim noge: Zgodna voditeljka otvoreno o svom problemu

"Danas dana 30.08.2026. godine u prijepodnevnim časovima NN lice izvršilo je paljenje dijela objekta koje pripada Aero klubu Mihajlo Petrović iz Kraljeva, gdje je za 05.09.2026. godine zakazan koncert Dina Merlina. Jedinice MUP-a Kraljevo su izašle na lice mjesta zajedno sa krimi tehničarima PU Kraljevo, izvršile uviđaj na licu mjesta i utvrdili da je NN lice razbilo spoljno staklo i ubacilo zapaljivi materijal, sačinile službenu bilješku o čemu je obaviješten dežurni javni tužilac OJT Kraljevo.

Organizator će u daljem periodu preduzeti sve radnje da se ovakve krivične radnje ne događaju ali i da lica koja na dalje pokušaju da ugroze bezbjednost imovine i samog događaja odnosno koncerta zakazanog za 05.09.2026. godine budu privedena i najstrože kažnjena, kao i nalogodavci istog, jer je organizatoru bitna bezbjednost građana na samom koncertu!"

Peticija za otkazivanje koncerta

Predstojeći koncert izazvao je veliku pažnju javnosti, ali i brojne polemike.

CIA

Svijet

Ovo je navodno razlog tajne posjete direktora CIA Moskvi

Dok obožavaoci s nestrpljenjem odbrojavaju do nastupa, dio građana Kraljeva iskazao je protivljenje pjevačevom dolasku transparentima, ali i peticijom koja je prikupila više od 3.000 potpisa, a kojom se tražilo otkazivanje koncerta.

Ipak, organizatori ističu da održavanje koncerta ni u jednom trenutku nije bilo upitno i da će događaj biti realizovan prema ranije utvrđenom planu.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dino Merlin

požar

Kraljevo

Komentari (0)

Više iz rubrike

Алба Кариљо

Scena

Brzo raširim noge: Zgodna voditeljka otvoreno o svom problemu

1 h

0
Лепа Брена

Scena

Otkazan koncert Lepe Brene u Sjevernoj Makedoniji: Pjevačica se odmah oglasila

4 h

1
Пјецачица Лепа Лукић

Scena

Lepa Lukić ima najveću penziju na estradi: Već 23 godine na račun joj liježu velike pare

1 d

0
Слоба Радановић

Scena

Sloba Radanović doživio saobraćajnu nezgodu: Pjevač se oglasio i otkrio šta se desilo

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

12

Maduro objavio fotografiju iz zatvora: Poslao poruku svojim unucima i djeci

18

07

Srbin umro na plaži: Kćerka sada traga za istinom, moli samo jedno

18

00

Košarcu i njegovoj porodici prijete smrću

17

55

Srbin protjeran iz Hrvatske zbog bugarskog dokumenta

17

41

Da li društvene mreže kvare porodične odnose?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima