Zapaljene prostorije u kojima je zakazan koncert Dina Merlina

Kako navode organizatori koncerta Dina Merlina, danas su zapaljene prostorije u Kraljevu gdje je predviđeno održavanje koncerta bh. pjevača. Slučaj se dogodio 30.08.

Pomenuti koncert bi trebalo da se održi 5. septembra, a organizatori su se sada oglasili zvaničnim saopštenjem koje prenosimo u cjelosti:

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"Danas dana 30.08.2026. godine u prijepodnevnim časovima NN lice izvršilo je paljenje dijela objekta koje pripada Aero klubu Mihajlo Petrović iz Kraljeva, gdje je za 05.09.2026. godine zakazan koncert Dina Merlina. Jedinice MUP-a Kraljevo su izašle na lice mjesta zajedno sa krimi tehničarima PU Kraljevo, izvršile uviđaj na licu mjesta i utvrdili da je NN lice razbilo spoljno staklo i ubacilo zapaljivi materijal, sačinile službenu bilješku o čemu je obaviješten dežurni javni tužilac OJT Kraljevo.

Organizator će u daljem periodu preduzeti sve radnje da se ovakve krivične radnje ne događaju ali i da lica koja na dalje pokušaju da ugroze bezbjednost imovine i samog događaja odnosno koncerta zakazanog za 05.09.2026. godine budu privedena i najstrože kažnjena, kao i nalogodavci istog, jer je organizatoru bitna bezbjednost građana na samom koncertu!"

Peticija za otkazivanje koncerta

Predstojeći koncert izazvao je veliku pažnju javnosti, ali i brojne polemike.

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Dok obožavaoci s nestrpljenjem odbrojavaju do nastupa, dio građana Kraljeva iskazao je protivljenje pjevačevom dolasku transparentima, ali i peticijom koja je prikupila više od 3.000 potpisa, a kojom se tražilo otkazivanje koncerta.

Ipak, organizatori ističu da održavanje koncerta ni u jednom trenutku nije bilo upitno i da će događaj biti realizovan prema ranije utvrđenom planu.

(Kurir)