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Preminula jedna od omiljenih učiteljica iz škole ''Vladislav Ribnikar''

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 17:37

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Јелена Јањић
Foto: Instagram

Jelena Janjić, jedna od omiljenih učiteljica u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" preminula je poslije kratke i teške bolesti, saopštio je kolektiv ove škole.

Kolege se potresnim riječima opraštaju od Jelene za koju kažu da nije bila samo učiteljica, već i prijatelj, oslonac i veliko srce, čiji su osmijeh, toplina i dobrota ostavljali neizbrisiv trag gdje god bi se pojavila.

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"Bila je učiteljica koju su učenici voljeli i kojoj su vjerovali. Umjela je da ih razumije, ohrabri i utješi, učeći ih ne samo znanju iz knjiga, već i vrijednostima koje se usvajaju srcem, dobroti, saosjećanju, hrabrosti i ljubavi prema drugima", navode oni.

Jelenu opisuju kao tihog, ali snažnog i hrabrog borca.

"I kada joj je bilo najteže, pronalazila je snagu da bude oslonac drugima. Bila je požrtvovana i saosjećajna, uvijek spremna da pomogne, sasluša i pruži ruku onda kada je to bilo najpotrebnije", kažu.

Nečiji najvažniji osmijeh

Jelena je bila majka tri djevojčice, tetka dva dječaka, supruga, sestra i kćerka.

Bila je nečiji najvažniji osmijeh, nečiji dom i najvoljenija osoba.

Iza nje je ostala porodica kojoj će nedostajati svakoga dana, ali i ljubav koju je nesebično pružala i koju će zauvijek nositi u svojim srcima.

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"Nama, njenim kolegama i prijateljima, ostaje praznina koju je nemoguće ispuniti. Ostaće sjećanje na njenu vedrinu, dobrotu, požrtvovanost i hrabrost; na njene riječi, pogled, osmijeh i sve one male trenutke koji su nam nekada djelovali obični, a sada postaju dragocjeni. Jelena, hvala ti za sve što si bila", objavili su iz kolektiva škole.

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Jelena Janjić

Beograd

In memoriam

Srbija

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