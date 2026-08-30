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Mladić (23) izboden nožem u stomak: Zadobio teške povrede

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 14:24

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Mladić M.P (23) uboden je nožem u Zemunu u petak uveče. Kako se saznaje mladić je u petak uveče primljen u KBC Zemun u teškom stanju i povredama koje je zadobio pod za sada nerazjašnjenim okolnostima.

Njega je NN lice nožem ubolo u predjelu stomaka.

Povrijeđeni je hitno operisan i kod njega su konstatovane teške tjelesne povrede. Zadržan je na daljem liječenju.

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Kako se pretpostavlja, M.P. je najvjerovatnije navijač Fk Zemun, jer je imao navijačka obilježja.

(Telegraf.rs)

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Zemun

napad nožem

povrijeđen mladić

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