Mladić (23) izboden nožem u stomak: Zadobio teške povrede

Autor:ATV redakcija
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Mladić M.P (23) uboden je nožem u Zemunu u petak uveče. Kako se saznaje mladić je u petak uveče primljen u KBC Zemun u teškom stanju i povredama koje je zadobio pod za sada nerazjašnjenim okolnostima.
Njega je NN lice nožem ubolo u predjelu stomaka.
Povrijeđeni je hitno operisan i kod njega su konstatovane teške tjelesne povrede. Zadržan je na daljem liječenju.
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Kako se pretpostavlja, M.P. je najvjerovatnije navijač Fk Zemun, jer je imao navijačka obilježja.
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