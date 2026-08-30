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Ko je Novica Elek ubijen u Surčinu? Suprugi pucao u noge, bio u bjekstvu

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 08:15

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Новица Елек (45) убијен је у Сурчину-
Foto: MUP Srbije

Novica Elek (45) ubijen je u Surčinu kada mu je za sada nepoznati napadač prišao na biciklu u trenutku dok je izlazio iz automobila i ispalio mu direktan hitac u slijepoočnicu.

Policija je odmah nakon likvidacije pokrenula akciju „Vihor 3” i intenzivno traga za napadačem. Prema informacijama sa terena, traga se za mlađim muškarcem koji je na sebi imao crnu majicu, crni šorc, naočare i hirurške rukavice.

Ubijeni Elek godinama je bio dobro poznat policiji i pravosuđu, a njegovo ime povezivalo se sa nekim od najrazglašenijih pljački u Srbiji, ali i brutalnim porodičnim nasiljem.

Pucao bivšoj supruzi u noge

Jedan od najtežih incidenata u kojima je učestvovao dogodio se 2. aprila 2016. godine u Surčinu. Elek je oko 14:30 časova sačekao bivšu suprugu T. S. nakon što je izašla s posla, a potom je brutalno napao.

Iz pištolja je u nju ispalio tri hica, pogodivši je u obje potkoljenice, da bi je potom u teškom stanju izbacio iz automobila i pobjegao. Automobil koji je koristio ubrzo je pronađen, ali je Elek uspio da izmakne policiji i ostane u bjekstvu više od dvije godine.

U maju 2018. godine konačno je lociran i uhapšen na graničnom prelazu, u trenutku kada je pokušao da pređe granicu koristeći lažni pasoš.

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Zbog ranjavanja bivše supruge i nedozvoljenog nošenja oružja, Viši sud u Beogradu ga je u maju 2019. godine osudio na četiri i po godine zatvora. Međutim, Apelacioni sud je u decembru 2020. ukinuo ovu presudu i naložio ponovljeno suđenje, procijenivši da prvostepeni sud nije dao jasne razloge o odlučnim činjenicama. Uz ovaj slučaj, Elek se teretio i da je napao svog tasta pred bivšom suprugom.

Učešće u „pljačkama vijeka”

Elekov dosije obilježile su i velike oružane pljačke. Još 2007. godine učestvovao je u krađi 83 miliona dinara iz prostorija jedne firme.

Nekoliko godina kasnije, u martu 2011. godine, bio je jedan od optuženih za takozvanu „pljačku vijeka” oružani napad na konvoj firme u Beogradu, kada je oteto čak 800.000 evra. Ipak, nakon višegodišnjeg procesa, Apelacioni sud ga je 2014. godine, zajedno sa ostalim optuženima, pravosnažno oslobodio krivice usljed nedostatka dokaza.

Pored ovih djela, Elek se u policijskim evidencijama dovodio u vezu i sa trgovinom drogom, kao i nizom drugih kriminalnih radnji, prenosi Telegraf.rs.

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Novica Elek

Ubistvo u Surčinu

Crna hronika

Pucnjava Beograd

Srbija

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