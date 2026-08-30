Čovjek se skameni: Minić posjetio majku koja više od tri decenije traži sina

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Petrovu sa Raduškom Pavlović koja već 31 godinu traga za sinom Slađanom koji je nestao u Vozući 1995. godine
"Čovjek se skameni kada stane pred majku koja 31 godinu čeka da sazna gdje je nestao sin", naveo je Minić na "Iksu".
On je dodao da je Raduška izgubila supruga Milana 1992. godine, a tri godine kasnije na Vozući joj je nestao i sin Slađan, koji je imao samo 27 godina.
Minić je u Petrovu prisustvovao obilježavanju Dana nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Čovjek se skameni kada stane pred majku koja 31 godinu čeka da sazna gdje je nestao sin.— Savo Minić (@minic_savo) August 30, 2026
Raduška Pavlović izgubila je supruga Milana 1992. godine. Tri godine kasnije, na Vozući, nestao je sin Slađan. Imao je samo 27 godina. Do danas nije pronađen. pic.twitter.com/gKtZDc65C4
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