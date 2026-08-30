Minić: Uvijek ćemo se sjećati naših boraca i svih onih koji su za Republiku Srpsku dali život

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da će Republika Srpska završiti posao traženja nestalih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, te da će jačati svoje kapacitete kako ne bi bile uzaludne srpske žrtve.

"Uvijek ćemo se sjećati naših boraca i svih onih koji su za Republiku Srpsku dali život, te jačati Srpsku i njene kapacitete kako njihova žrtva ne bi bila uzaludna", rekao je Minić u Petrovu na obilježavanju Dana nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske.

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Minić je ukazao da srpske majke nemaju gdje da upale svijeću za svoje potomke koje i dalje traže, te poručio da je vrijeme da se to promijeni.

"I zato sa ovog mjesta želimo da poručimo da su Srbi imali strašne žrtve, da su bili napadnuti, da su se branili na svojim viševjekovnim ognjištima, da su ih napadali NATO, te mudžahedini, koji su sjekli srpske glave i sa njima igrali fudbal", rekao je Minić.

Ako svijet to ne vidi, kaže Minić, mi to vidimo i želimo da se to zna.

Istakao je da Srbi u Srpskoj ne smiju biti naivni, da moraju biti jedinstveni i jaki sa Srbijom ukoliko žele da sačuvaju svoju republiku.

"Mislite da se opet ne bi vezale zastave, da nas opet ne bi proganjali, da nam opet ne bi sjekli glave, mislite da bi bilo drugačije? Je l' vidite kakve poruke dobijamo?", upitao je Minić.

On je rekao da iz tog razloga Republika Srpska mora da ima kapacitet koji podrazumijeva snagu da zaštiti svoj narod.

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Minić je naglasio da Republiku Srpsku treba jačati i tražiti saveznike da joj se ne bi ponovilo stradanje kao u proteklom ratu.

"Oni koji traže neku alternativu, ona ne postoji. U svijetu je došlo do polarizacije i došlo do jasne diferencijacije dobra i zla. Mi smo na strani dobra", naveo je Minić.

Prema njegovim riječima, srpska trobojka je uvijek bila na pravoj strani istorije, nikada fašizma i nacizma.

"Neka živi Republika Srpska!", poručio je Minić.

U Petrovu se danas obilježava Dan nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske.

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Dan nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu od 2021. godine u Republici Srpskoj se obilježava 30. avgusta, kada je i Međunarodni dan nestalih ustanovljen u znak sjećanja na žrtve ratova, zločina protiv čovječnosti i kršenja ljudskih prava.

(Srna)