Cijene padaju pa rastu: Nema ništa od jeftinijeg goriva na pumpama

Nema ništa, čini se, od jeftinijeg goriva na pumpama. Pale pa opet porasle. Tako izgledaju cijene na tržištu nafte posljednjih dana u svijetu ali i kod nas.

Vozači su se ponadali jeftinijem točenju nakon dogovora Trampa i Putina, međutim, na pumpama opet hladan tuš. Jeftinije gorivo može da bude samo kratkoročno.

"U ponedjeljak smo imali određen pad cijena i nažalost, već u utorak i u toku današnjeg dana i dalje je nastavio sa rastom. Nažalost na benzinskim pumpama u narednom periodu možemo očekivati rast cijena. Kada smo uzeli kasnije i izanalizirali brojke tog eurodizela koji će izaći na tržište sa realnim stanjem količina sa kojima se raspolaže na tržištu, nažalost vjerovatno je tržište shvatilo da je dalje dizel u deficitu i nažalost imamo rast cijena", kaže Đorđe Savić, predsjednik Grupacije nafte i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske.

Svjetski lideri se jesu dogovorili, ali se tržište očigledno predomislilo. Nakon brojnih analiza zaključak je jasan, još ništa od pada cijena. Berze drmaju sukobi od Bliskog istoka, Saudijske Arabije i Irana. I dok se to ne smiri cijene mogu da budu samo veće.

"Što se tiče cijena brent je negdje oko 106 dolara dok je WTI na 94, 95 pa barelu danas. Ruski dizel opet ne vjerujem da će toliko uticati na cijenu samog brenta i WTI ali mislim da je to dobar početni korak. Mimo toga Tramp je najavio i energetsko primirje između Rusije i Ukrajine ali nam to zaraćene strane nisu potvrdile, tako da je neka moja teza dok se svi ti sukobi ne riješe ili ne dođe do velikog koraka cijene će nastaviti da budu visoke", kaže Nikola Šuput, analitičar u Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Manegement Solutions" Banjaluka.

Rusko-američki dogovor nije dovoljan da cijene zadrži na niskom nivou. Potrebne su velike i postojane količine dizela kojih za sada po svemu sudeći nema, smatraju analitičari.

"Što se tiče količina o kojima govore mislim, one su trenutno samo okvirne. Nisam siguran da Rusi mogu reagovati tako brzo. Dakle, to neće dovesti do smanjenje cijena goriva na pumpama u skorije vrijeme", kaže Ian Keli, ambasador-saradnik na Univerzitetu Nortvestern.

Kada je gorivo u pitanju, čini se da je put od dogovora do stanja na pumpama mnogo dug. Ipak, veliki dogovori nisu uzalud. Ako potraju, obećavaju koju marku više u novčaniku.