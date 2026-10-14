RiTE Ugljevik van pogona, nema uglja: Problem i imovinsko-pravni odnosi

Građani Republike Srpske danas imaju struju. To ne bi bila vijest da ta struja nije obezbijeđena u vrlo izazovnim uslovima. Termoelektrana Ugljevik noćas je prestala da proizvodi struju i isključena je s mreže. Osnovni razlog - nema uglja.

Ugljevik je, 12 minuta nakon ponoći izašao, sa mreže. Radnici su danas došli na posao, ali zbog nedostatka uglja ne proizvodi se električna energija.

Kada će ponovo početi sa proizvodnjom, informacija je koju nemaju ni u RiTE Ugljeviku.

Glavni razlog što je stala proizvodnja je manjak uglja, a to je vezano za imovinsko-pravne odnose na kopu "Istok 2", gdje je bolji i kvalitetniji ugalj. Problem je, kako nam je rečeno, nastao između određenih vlasnika imanja, koji kako kaže direktor traže veću cijenu za parcele od one koja je procijenjena.

Dok se sve to ne riješi, uglja neće biti i Ugljevik neće proizvodi struju, a kako nam je rečeno u ovom preduzeću, razmišlja se i o nabavci uglja iz drugih izvora.