Zemljište vam je upisano, ali kuća na njemu nije: Šta vlasnik mora da uradi?

Mnogi građani tek kada pokušaju da prodaju kuću, riješe nasljedstvo ili urede dokumentaciju za nekretninu otkriju da podaci u katastru ne odgovaraju stvarnom stanju na terenu.

Može se dogoditi da je osoba uredno upisana kao vlasnik parcele, da decenijama živi u kući na tom zemljištu i redovno plaća račune i porez, a da sam objekat nije evidentiran na način na koji očekuje.

Situacija može biti i drugačija, kuća se vidi u katastru, ali uz nju postoje određene napomene koje ukazuju da dokumentacija nije potpuno sređena.

Zato je prvo važno utvrditi šta tačno piše u katastru, jer od toga zavisi i šta dalje treba preduzeti.

Kuća postoji, ali je nema u katastru

Jedna od situacija sa kojom se građani susreću jeste da su vlasnici parcele, dok kuća na njoj nije evidentirana.

To ne znači da kuća fizički ne postoji, već da podaci o objektu nisu uređeni na isti način kao podaci o zemljištu.

U praksi se ovakav problem može otkriti tek kada vlasnik poželi da proda nekretninu, pokloni je, riješi nasljedstvo ili na neki drugi način uredi svoje imovinske papire.

Prvi korak je da se provjeri šta je tačno evidentirano za parcelu i da li za kuću postoji bilo kakva dokumentacija.

Kuća je ucrtana, ali dokumentacija nije potpuno sređena

Druga mogućnost je da se kuća vidi u katastru i da postoje podaci o njenoj površini i položaju, ali da uz objekat postoji određena napomena.

Zbog toga samo činjenica da je kuća "ucrtana" ne mora automatski da znači da je njena dokumentacija u potpunosti uređena.

Vlasnik bi zato trebalo da provjeri ne samo da li objekat postoji u evidenciji, već i da li uz njega postoji neka zabilježba ili druga napomena.

Zašto ovo može da napravi problem?

Dok je sve mirno, vlasnik možda godinama ne osjeća nikakve posljedice. Problem se najčešće pojavi kada poželi da uradi nešto sa nekretninom.

Na primjer, neriješena dokumentacija može da zakomplikuje:

prodaju kuće,

kupovinu ili prodaju putem kredita,

poklon ili prenos imovine,

rješavanje nasljedstva,

upis vlasništva,

određene radove na objektu,

sređivanje dokumentacije za buduće generacije.

Zbog toga nije dobro čekati da se problem pojavi tek kada nekretnina hitno mora da se proda ili prenese na drugog člana porodice.

Šta prvo treba da uradite?

Ako sumnjate da vaša kuća nije pravilno evidentirana, najprije provjerite podatke koji se vode za vašu parcelu i objekat.

Važno je da utvrdite:

Da li je parcela upisana na vaše ime.

Da li je kuća evidentirana kao objekat na toj parceli.

Koja je površina objekta navedena u evidenciji.

Da li postoji neka zabilježba ili napomena uz objekat.

Da li posjedujete staru dokumentaciju o kući.

To mogu biti različiti papiri koje je porodica čuvala godinama, dozvole, ugovori, rješenja, dokumentacija o gradnji ili drugi dokazi koji se odnose na objekat.

Šta ako kuće nema u evidenciji?

Ako ustanovite da kuća nije evidentirana, nemojte odmah pretpostaviti da je sve izgubljeno ili da ćete morati da rušite objekat.

Najprije treba utvrditi zbog čega objekat nije evidentiran i kakva dokumentacija postoji.

U takvoj situaciji građanima može biti korisno da se obrate stručnom licu koje se bavi geodetskim poslovima, kako bi se utvrdilo stvarno stanje na terenu i šta je potrebno da se dokumentacija uskladi sa postojećim stanjem.

Ako porodica posjeduje stare papire o kući, važno je da ih ne baca. Čak i dokumentacija koja djeluje zastarjelo može biti značajna za utvrđivanje istorije objekta i njegovog statusa.

Šta ako se podaci u katastru ne poklapaju sa stvarnim stanjem?

Dešava se i da je kuća evidentirana, ali da se podaci ne podudaraju sa stvarnim stanjem.

Na primjer, u dokumentaciji može biti navedena jedna površina, dok je objekat vremenom dograđen ili izmijenjen.

U tom slučaju potrebno je utvrditi šta je tačno evidentirano, šta se nalazi na terenu i zbog čega postoji razlika.

Ni tada ne treba samostalno zaključivati da je objekat legalan ili nelegalan samo na osnovu toga što ga vidite u evidenciji.

Posebno obratite pažnju ako planirate prodaju

Ako planirate da prodate kuću, dokumentaciju je najbolje provjeriti prije nego što pronađete kupca.

Kada se problem otkrije tek pred sklapanje ugovora, prodaja može biti usporena, a kupac može odustati dok se ne razjasni status objekta.

Isto važi ako želite da kuću ostavite djeci ili drugim nasljednicima. Što su podaci o nekretnini uredniji, manje je prostora za probleme i nesporazume u budućnosti.

Najvažnije: provjerite šta zaista piše

To što decenijama živite u kući, plaćate račune i porez i što svi u kraju znaju da je kuća vaša, ne znači nužno da je stanje u evidenciji potpuno isto.

Zato je najjednostavnije pravilo, ne gledajte samo da li je parcela vaša, već provjerite i šta je tačno upisano za objekat koji se na njoj nalazi.

Ako postoji razlika između stvarnog stanja i podataka u evidenciji, problem je najbolje rješavati dok je vlasnik živ i dok postoji sva dokumentacija.

Jer ono što danas izgleda kao obična administrativna sitnica, sutra može postati mnogo veći problem za cijelu porodicu, prenosi Kurir.