Požari i dalje bjesne u Nevesinju: Na snazi vanredno stanje

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Na području opštine Nevesinje i dalje je na snazi vanredno stanje zbog dramatične situacije sa požarima. Vatrena stihija u rejonu planina ne jenjava, a nadljudske napore na terenu ulaže svega 14 vatrogasaca koji su na kraju snaga.
Iako su ljudi potpuno iscrpljeni, neprekidnim dežurstvima uspijevaju da zaustave vatru i odbrane kuće.
"Može se reći da su požari, na žalost, još živi, pogotovo u rejonu planine. Gotovo svakog dana i svake noći zaprijete pojedinom naselju, ali vatrogasna jedinica stalnim dežurstvima odbija požar od naseljenih mjesta i čekamo kišu da se požar ugasi", izjavio je za ATV načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović.
Situacija je izuzetno teška jer malobrojne ekipe već danima nemaju odmora, pa je pomoć u ljudstvu i padavinama jedini spas za ovu opštinu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Zdravlje
3 h0
Društvo
3 h0
Ekonomija
3 h0
Republika Srpska
4 h0
Gradovi i opštine
4 h0
Gradovi i opštine
6 h0
Gradovi i opštine
17 h0
Gradovi i opštine
18 h3
Najnovije
Najčitanije
15
06
14
53
14
40
14
38
14
24
Trenutno na programu