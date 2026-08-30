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Požari i dalje bjesne u Nevesinju: Na snazi vanredno stanje

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 12:02

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Ватрогасци се боре са пожаром у Невесињу.
Foto: ATV

Na području opštine Nevesinje i dalje je na snazi vanredno stanje zbog dramatične situacije sa požarima. Vatrena stihija u rejonu planina ne jenjava, a nadljudske napore na terenu ulaže svega 14 vatrogasaca koji su na kraju snaga.

Iako su ljudi potpuno iscrpljeni, neprekidnim dežurstvima uspijevaju da zaustave vatru i odbrane kuće.

"Može se reći da su požari, na žalost, još živi, pogotovo u rejonu planine. Gotovo svakog dana i svake noći zaprijete pojedinom naselju, ali vatrogasna jedinica stalnim dežurstvima odbija požar od naseljenih mjesta i čekamo kišu da se požar ugasi", izjavio je za ATV načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović.

Situacija je izuzetno teška jer malobrojne ekipe već danima nemaju odmora, pa je pomoć u ljudstvu i padavinama jedini spas za ovu opštinu.

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Tagovi :

Nevesinje

požar

gašenje požara

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