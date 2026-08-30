Ruske snage napreduju duž svih linija fronta i njihov napredak je očigledan, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Napredak je očigledan, a dinamika je apsolutno pozitivna za nas", kaže Peskov.

On je naveo da je Kijev odbio da razgovara o mirnom rješenju sukoba, čime je primorao ruske snage da nastave da napreduju na bojnom polju.

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Ruske oružane snage sistematski napadaju vojnu infrastrukturu u Ukrajini i posljedice se osjećaju, konstatovao je Peskov.

On je naglasio da Rusija napada u Ukrajini samo vojne objekte i objekte povezane sa vojskom.

(Srna)