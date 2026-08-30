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Peskov: Ruske snage napreduju duž svih linija fronta

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 12:53

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков присуствује састанку руског предсједника Владимира Путина и предсједнице Танзаније Самије Сулуху Хасан у Великом кремаљском дворцу Кремља у Москви, у сриједу, 3. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Ramil Sitdikov

Ruske snage napreduju duž svih linija fronta i njihov napredak je očigledan, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Napredak je očigledan, a dinamika je apsolutno pozitivna za nas", kaže Peskov.

On je naveo da je Kijev odbio da razgovara o mirnom rješenju sukoba, čime je primorao ruske snage da nastave da napreduju na bojnom polju.

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Ruske oružane snage sistematski napadaju vojnu infrastrukturu u Ukrajini i posljedice se osjećaju, konstatovao je Peskov.

On je naglasio da Rusija napada u Ukrajini samo vojne objekte i objekte povezane sa vojskom.

(Srna)

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Dmitrij Peskov

Kremlj

Rusija

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