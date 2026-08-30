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Služen parastos generalu Ratku Mladiću u Obudovcu kod Šamca

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ATV redakcija
30.08.2026 13:15

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У Цркви Рођења Пресвете Богородице у Обудовцу данас је служен парастос и одата почаст генералу Ратку Младићу, који је преминуо у 84. години у притворској болници у Хагу.
Foto: Srna

U Crkvi Rođenja Presvete Bogorodice u Obudovcu danas je služen parastos i odata počast generalu Ratku Mladiću, koji je preminuo u 84. godini u pritvorskoj bolnici u Hagu.

Pomen su organizovali Opštinska boračka organizacija Šamac u saradnji sa mjesnom Boračkom organizacijom Obudovac i crkvenom opštinom Obudovac.

Predsjednik Boračke organizacije Šamac Radovan Zoranović rekao je Srni da su se danas okupili oni koji cijene slobodu kako bi se odali počast proslavljenom generalu, koji je svoj život posvetio borbi za slobodu srpskog naroda.

"Naš heroj, Ratko Mladić bio je čovjek koji se do posljednjeg atoma snage borio za Republiku Srpsku", istakao je Zoranović.

On je dodao da je posljednji put kada je prije par mjeseci razgovarao sa generalom, Mladić poručio - "Čuvajte nam Republiku Srpsku".

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Zoranović je pozvao Srbe da odaju poštu generalu Mladiću te da se organizuju i prisustvuju sahrani generala.

Prema njegovim riječima, general Mladić će u sjećanju Srba ostati upamćen kao heroj i uvijek će imati mjesto pored Obilića, vožda Karađorđa, cara Lazara.

"Našim okupljanjem i parastosom šaljemo poruku da smo narod koji želi mir, koji ne može da trpi da ga neko zlostavlja i teroriše, a takav je bio i naš general Mladić", rekao je Zoranović i dodao da je Mladić bio veliki čovjek, da nije mrzio nikoga i da je to pokazao mnogo puta.

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u 84. godini u pritvorskoj bolnici u Hagu, prenosi Srna.

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Ratko Mladić

Umro Ratko Mladić

general Ratko Mladić

Parastos

Šamac

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